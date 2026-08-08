Spektakl na Neretvi okupio desetke tisuća navijača, u napetoj utrci bodrio ih i sam premijer

Startnim pucnjem u Metkoviću započeo je Maraton lađa na kojem se 31 ekipa i pet stotina veslača bori na ruti od 22,5 kilometra do Ploča. Udruga lađara Zagreb lovi svoju petu uzastopnu pobjedu, no iznimno jaka konkurencija predvođena Crnim putom najavljuje bespoštednu borbu na vodi.

Za vrhunski rezultat potrebni su višemjesečni treninzi i savršeno disanje posade jer, kako poručuju lađari, svaka pripremljena taktika pada u vodu čim zaveslaju.

Spektakl s obala i brodica prati desetke tisuća navijača, među kojima je i premijer Andrej Plenković sa svojim ministrima. Iako je utrka postala vrhunski sportski događaj, neretvanska lađa i dalje ostaje simbol života i čuvar kulturnog identiteta ovog kraja.

Pogledajte više u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.