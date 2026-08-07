Toplinski valovi ubrzali su berbu, a suša uzela danak. Moguća su i poskupljenja: "Nekako moramo podmiriti troškove..."

Vinari u Hrastini s nestrpljenjem iščekuju kišu, ali oblaka nema. Suša uzima danak i u vinogradima, pa će berba ranije nego inače

"U odnosu na 2025. berbu će biti sigurno 30 posto manje. Bilo bi dobro kad bi padala poštena kiša, nekih 40 do 50 litara po kvadratnom metru, to bi bilo nešto što bi u ovom trenutku godilo lozi", objašnjava vinar Franjo Žnidarić.

Ekstremne vrućine i klimatske promjene utječu na razvoj vinove loze. Klima mijenja vinograde, ali i ono što je u boci. Drugačiji uvjeti donose i drugačiji stil vina

Najranija berba u posljednjih destak godina počinje i u Istri. Prvo će se brati sorte namijenjene pjenušcima i svježim vinima. Istarski vinari, kao i cijela poljoprivreda, u izazovnoj su situaciji kada je riječ o poslovanju

"Ako nemamo dobar urod, imamo manje vina i nekako moramo troškove podmiriti. Ako rastu troškovi, a ne raste urod ili površina, opet je tu problem", govori predsjednik Udruge istarskih vinogradara i vinara Luka Rossi.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović: