Uzbuna u Europi, dronovi uočeni iznad vojne baze: "To je vjerojatno jedini takav objekt u Europi"

Dva drona uočena su početkom ovog tjedna iznad njemačke vojne baze na zapadu zemlje, samo dva dana nakon što je u jednoj od ključnih teretnih zračnih luka pronađen dron s eksplozivom, priopćile su u subotu njemačke oružane snage.

Sigurnosne službe u bazi Bundeswehra u Mechernichu u četvrtak oko 22 sata uočile su dva drona, navodi se u priopćenju njemačkog Zapovjedništva združenih snaga. Na mjesto događaja upućena je vojna policija.

Njemačka vojska priopćila je da je policijska uprava Euskirchen pokrenula istragu, piše AP.

Do incidenta je došlo nakon što je u utorak malo prije ponoći u zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom. Naprava je deaktivirana, no njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da incident predstavlja "novu razinu opasnosti".

Zračna luka Leipzig/Halle važno je međunarodno čvorište za teretni promet i pružanje potpore Ukrajini. Ondje redovito slijeću i ukrajinski transportni zrakoplovi Antonov.

U zračnoj luci nalazi se i NATO-ov program Strategic Airlift International Solution (SALIS), koji je trenutačno gotovo svakodnevno aktivan u dopremanju opreme borbenim skupinama NATO-a na njegovu istočnom krilu, od Finske do Rumunjske, kao i u potpori misijama EU-a i država članica Saveza.

Snimali jedinstven objekt u Europi?

Prema pisanju njemačkih medija, U Mechernichu se nalazi jedna od ključnih logističkih lokacija njemačke vojske: u podzemnom objektu nalazi se posebno zaštićeno skladište vojne opreme. Na površini od 30.000 četvornih metara pohranjuju se oprema i rezervni dijelovi za vojna sredstva njemačkih oružanih snaga.

Uz to, tamo rade i stručnjaci zaduženi za održavanje i popravak protuzračnog sustava Patriot. Objekt koji u vojsci nazivaju "Patriot-Werft" vjerojatno je jedini takav u Europi.

Prema informacijama WDR-a, NDR-a i Süddeutsche Zeitunga (SZ), najnoviji preleti dronova iznad te lokacije posebno su zabrinuli sigurnosne službe. U noći na petak zaposlenici zaštitarske tvrtke navodno su između 22 sata i 5 ujutro uočili ukupno šest preleta dronova.

Policija navodno sumnja i na neovlašteno snimanje vojnih objekata, vojne opreme ili drugih osjetljivih područja na način koji može ugroziti sigurnost.

Zapadni dužnosnici optužili su Rusiju i njezine saveznike za organiziranje desetaka napada i drugih incidenata diljem Europe od početka ruske potpune invazije na Ukrajinu prije više od četiri godine.

Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj u petak je incident s dronom u Leipzigu nazvalo dijelom "novog vala antiruske histerije u Njemačkoj".