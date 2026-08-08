Svi žele na Alku, u gradu vlada opće ludilo za kartama: Najavljeni i gosti svečane lože

Atmosfera u Sinju uoči Alke na samom je vrhuncu. Dok Kupreški kosci po starom običaju kose Baru Alkaricu, gradom se šire mirisi pečenja, uštipaka i arambašića, a gostoljubivi domaći jedva čekaju počastiti posjetitelje.

Pobjednik Bare Jure Domazet Lošo tvrdi da je uz kobilu Tonku spreman i za nedjelju unatoč tome što se nije naspavao od čestitara, dok mladi alkarski momci priznaju da ih prožimaju trnci. U grad su stigle i inozemne viteške udruge, a alkarski vojvoda Mario Šušnjara ponosno je preuzeo titulu počasnog člana ženevskih granadira. Zbog svega toga vlada nevjerojatna pomama za kartama.

"Potražnja za kartama je uistinu velika. Neću reći da nam je to problem, to nam je zadovoljstvo da je takav interes za gledanje Alke", rekao je Stipe Jukić, predsjednik Viteškog alkarskog društva.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Dine Ćevid.