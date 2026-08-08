Premijer se oglasio o otpadu u Gospiću, Grmoja napao vladajuće: "Primao je novac kako bi trovao Ličane"

Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate analize otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću. Riječ je o opasnim spojevima u nedopuštenim količinama koji se slijevaju i u podzemne vode.

Gradonačelnik Darko Milinović u Dnevniku Nove TV prozivao je vladajuće. Oni mu odgovaraju - ovo nije tema za politička prepucavanja. Stanovnici traže hitno rješenje, jer je već previše vremena, kažu, izgubljeno.

"Jasno je da je došlo do velike ugroze za zdravlje i život. Nažalost, vidimo koliko je vrijeme bitno u ovom slučaju, zašto što između dva nalaza i mišljenja, odnosno uzorkovanja, je došlo u roku od nekoliko mjeseci do prodiranja PFAS spojeva u podzemne vode u granicama koje prekoračuju dopuštene količine za ljudsku uporabu", rekao je Vjeko Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom.

Ilegalno odlagalište otpada - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Sanacija odlagališta mogla bi stajati i do 125 milijuna eura. Riječ je o tonama opasnog otpada zbog kojih gradonačelnik Gospića - proziva Vladu.

"Za svako daljnje onečišćenje Gospića i eventualno utjecaj na ljudsko zdravlje, isključivi krivac je Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo. Pozivam Andreja Plenkovića da me napokon posluša i sasluša, jer sam prije godinu i pol dana rekao idemo u direktnu nagodbu, pogodbu za otklanjanje otpada u Gospiću, on to i resorno ministarstvo to nije prihvatilo", poručio je Darko Milinović.

Ilegalno odlagalište otpada - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Premijer iz Metkovića poručuje:

"Nama je jako važno da cijeli proces nabave prođe sukladno zakonu. To je prevelik iznos novaca da bi mi sad direktno s jednom jedinom firmom ili na neki drugi način van uobičajene procedure tako velike iznose ugovarali direktno. To se tako ne radi."

Najavljen i prosvjed, MOST poziva na odgovornost

Gradonačelniku su odgovorili i sugrađani.

"Od gradonačelnika smo čuli jedan drugačiji narativ, obračun s građanima, to je za nas neprihvatljivo i neodgovorno prema prostoru u kojem živimo", rekao je Bušić.

Milinović, ne bude li pomaka najavljuje i prosvjed. Zbog tvornice litija, tražio je sastanak i s glavnim državnim odvjetnikom, a zbog otpada - inzistira na brzoj obradi kaznenih prijava.

"Da se vratim malo na državnog odvjetnika, molim lijepo da što hitnije uzme, jer je to nacionalni interes, uzme te kaznene prijave MOST-a u proceduru jer jedna je i protiv mene, a nit sam bio ni gradonačelnik ni župan kad se to dogodilo", rekao je Milinović.

Ilegalno odlagalište otpada - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Dnevnik Nove TV upit je poslao i DORH-u, odgovor zasad nije stigao. Iz MOST-a danas red prozivki.

"Koji su trovali našu Liku, hrvatske ljude, čiji je glavni državni inspektor kojeg je Andrej Plenković postavio primao novac kako bi trovao Ličane istovremeno ne pokazuju ni minimum političke odgovornosti. Da barem ministrica Vučković ponudi ostavku, ništa od toga", kazao je Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a.

Za sanaciju odlagališta tehnogenog opasnog otpada u Gospiću četiri su moguća modela. Resorna ministrica poručuje - otvoren je postupak javne nabave za jedan dio.

"Jedan put smo već imali nabavu u veljači na koji se nitko nije javio, za onaj dio koji nazivamo crne hrpe koji je vani. Odmah smo raspisali drugu nabavu, povećali cijenu, povećali količinu sukladnu posljednjim analizama i isto tako je na stranicama ministarstva objavljena vijest da je u tijeku istraživanje tržišta i za zakopani otpad", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

A stanovnici, dok čekaju sanaciju, i dalje žive u strahu zbog ekološke katastrofe.