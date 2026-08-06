Most o USKOK-ovim nalazima: "Dogodilo se ono na što smo upozoravali"

Stranka Most priopćila je u četvrtak da objavljeni nalazi o ilegalnom odlagalištu otpada u Lici potvrđuju ono na što Most upozorava mjesecima, te je zatražila hitnu sanaciju izvora onečišćenja, neovisno testiranje podzemnih voda, objavu svih dokumenata te kazneni progon svih odgovornih.

Objavljeni nalazi potvrđuju ono na što Most upozorava već mjesecima - problem opasnog otpada u Lici više se ne može gurati pod tepih, relativizirati niti prikazivati kao izolirani lokalni incident, priopćila je ta stranka.

Uskok je u četvrtak objavio rezultate provedenog vještačenja zaštite okoliša u Gospiću, u predmetu nezakonitog odlaganja otpada, a koje pokazuje da je to područje zagađeno.

Prema nalazu i mišljenju vještaka zaštite okoliša, na lokaciji su utvrđene značajne količine otpada različitog sastava i svojstava, uključujući otpad koji je nedvojbeno klasificiran kao opasan odnosno ekotoksičan, pri čemu su analizama potvrđene izrazito povišene koncentracije štetnih i opasnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona.

U opsežnom vještačenju na više od 350 stranica navodi se i da rezultati provedenih istraživanja potvrđuju da je došlo do onečišćenja tla i širenja utjecaja izvan samog odlagališta.

Osvrćući se na objavljene informacije, Most je posebno zabrinjavajućom označio je činjenicu da je u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđena prisutnost PFAS spojeva, takozvanih "vječnih kemikalija".

"To znači da se dogodilo upravo ono na što je Most upozoravao - PFAS više nije samo pitanje otpada odloženog na površini zemlje, nego pitanje podzemnih voda, krškog sustava, sigurnosti vode i zdravlja ljudi. Lika je vodno srce Hrvatske. Ono što se zakopa u tlu Like ne ostaje u Lici. U krškom prostoru onečišćenje se može širiti kroz podzemne vode prema izvorima, rijekama, poljoprivredi i zajednicama koje od te vode žive", poručio je saborski zastupnik Mosta, Zvonimir Troskot.

Zbog toga Most traži hitno uklanjanje i sigurnu sanaciju izvora onečišćenja, neovisno testiranje podzemnih voda, izvora, tla, zraka i javne vodoopskrbe, objavu svih nalaza i dokumenata, proširenje istrage na cijeli lanac aktera, kazneni progon svih odgovornih, bez obzira na funkciju, tvrtku ili političku zaštitu te primjenu načela 'onečišćivač plaća', kako trošak ne bi ponovno završio na građanima.

Moraju se ispitati svi subjekti i osobe iz USKOK-ove dokumentacije

Most podsjeća kako je od početka naglašavao da ovo nije samo lokalni komunalni problem, nego pitanje nacionalne sigurnosti, zdravlja ljudi, zaštite vode i odgovornosti države. Kada smo upozoravali da je samo pitanje vremena kada će PFAS i druge opasne tvari s ilegalnih odlagališta doći do podzemnih voda, pokušavali su nas ismijavati, relativizirati i optuživati za skupljanje političkih poena, naveli su iz te stranke.

"Danas se mora postaviti pitanje - tko sada skuplja jeftine političke poene? Oni koji su upozoravali na opasnost ili oni koji su dvije i pol godine znali za nalaze, umirivali javnost i nisu zaštitili vodu, tlo i građane", istaknuo je.

Most naglašava da se u kaznenom i istražnom postupku moraju ispitati svi subjekti i osobe koje se navode u USKOK-ovoj dokumentaciji, uključujući trgovačka društva, javne ustanove i druge subjekte koji se pojavljuju kao dobavljači, prijevoznici, posrednici, obrađivači ili sudionici u sustavu gospodarenja otpadom.

Prema dostupnoj dokumentaciji i protokolima, napominju, treba ispitati ulogu Tipos Resursa, Gajete, Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, CE-ZA-R Centra za reciklažu, 3 K.F., Komunalije Hrgović, Komunalac Gospić, Recycle Plastic iz Italije, Kemis-Termoclean, Phoenix Metali, kao i svi druge povezane subjekte.

"Posebno tražimo ispitivanje odgovornosti osoba povezanih s organizacijom, prijevozom, skladištenjem i odlaganjem otpada, kao i odgovornih osoba u nadzornim tijelima, državnom inspektoratu, Ministarstvu zaštite okoliša, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnoj i regionalnoj samoupravi na gradskoj i županijskoj razini.

Ako su ministrica, županijska i gradska vlast, Fond i druga nadležna tijela znali za nalaze još 2024. godine, a javnosti davali nepotpune, selektivne ili umirujuće informacije, tada i njihova odgovornost mora biti predmet kaznenog ispitivanja", naglasili su iz Mosta.