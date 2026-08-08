Sudar vlakova mogao je završiti puno gore: "Više je tu sretnih faktora bilo"

Očevid na mjestu teške željezničke nesreće i dalje je u tijeku, no prvi rezultati istrage ukazuju na to da je do sudara dvaju vlakova na istom kolosijeku došlo zbog ljudske pogreške. Prema neslužbenim informacijama koje je doznala novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, teretni je vlak najvjerojatnije prošao kroz crveno svjetlo na jednoj od novijih dionica pruge.

Željeznička nesreća Foto: Dnevnik Nove TV

Veća nesreća izbjegnuta je zahvaljujući tome što je jedan od vlakova vjerojatno uspio zakočiti.

Ministar Oleg Butković potvrdio je da će izvlačenje potpuno uništenih lokomotiva i uklanjanje vagona započeti tek nakon što istražitelji završe sve radnje na terenu. Procjenjuje se da bi samo raščišćavanje moglo trajati oko 24 sata, uz pomoć specijalnih dizalica.

Nesreća je bila velika provjera za sve žurne službe, koje su, prema riječima koprivničko-križevačkog župana Tomislava Golubića, reagirale izuzetno brzo i koordinirano.

Tomislav Golubić (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Stvarno mogu biti ponosan na sve županijske službe koje su zbog nesreće koja nije uobičajna u našoj županiji, a općenito i cijeloj Hrvatskoj, ali moram reći kako je Zavod za hitnu medicinu Koprivnički-križevačke županije odmah promptno reagirao. Svi raspoloživi timovi iz naše županije su dignuti i poslani na lice mjesta, ali isto tako i kolege iz bjelovarsko-bilogorske i zagrebačke županije. Unutar sat vremena su sve ozljeđene osobe iz vlaka zbrinute u opću bolnicu Koprivnica, u opću bolnicu u Zagrebu", rekao je Tomislav Golubić, župan koprivničko-križevački.

Za najteže ozlijeđene osobe u akciji spašavanja bio je angažiran i helikopter.

Brzo su intervenirale i vatrogasne postrojbe iz Križevaca, Svetog Ivana Žabna te Đurđevca, čiji su timovi sanirali istjecanje goriva iz lokomotive.

Barbara Štrbac Foto: Dnevnik Nove TV

Velika je sreća što u nesreći nitko nije izgubio život te što teretni vagoni nisu bili puni, čime je izbjegnuta još veća tragedija. Također, rekao je Golubić, sreća je i da je nesreća bila na mjestu blizu ceste, što je olakšalo spašavanje putnika.

Za putnike na relaciji Bjelovar – Zagreb osigurana je alternativna linija prijevoza dok se promet na ovoj dionici potpuno ne normalizira.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac.