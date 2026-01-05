Legionela otkrivena na zagrebačkom FER-u

Sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u ponedjeljak su potvrdili da je u sklopu nedavnog redovnog nadzora sustava tople vode na nekoliko slavina utvrđena prisutnost legionele te da su poduzeli sve potrebne mjere pa nema opasnosti po zdravlje studenata i profesora.

Legionela je bakterija koja uzrokuje legionarsku bolest, atipičan i rijedak oblik upale pluća.

"Odmah po zaprimanju nalaza poduzete su potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s propisima i preporukama nadležnih službi", istaknuli su s FER-a u obavijesti. Dodali su i da su slavine kod kojih je utvrđena prisutnost legionele izolirane i zatvorene za korištenje te da nema prijetnji za zdravlje studenata i profesora niti za ograničenje planirane nastave.

Glasnogovornica FER-a Petra Škaberna potvrdila je za Hinu da je nadzorom sustava tople vode legionela pronađena na tri od petnaest mjesta u jednoj od zgradi Fakulteta gdje je provođen nadzor, te da je fakultet odmah po zaprimanju nalaza poduzeo sve potrebne mjere.

"U tijeku je dezinfekcija nakon čega će se provesti ponovna provjera ispravnosti sustava. Do pune ispravnosti spornih vodnih točaka taj dio sustava neće biti u upotrebi. Zdravstvene poteškoće studenata odnosno djelatnika nisu zabilježene, a zbog naše pravovremene reakcije rizik je sveden na minimum", kazala je Škaberna.

Kazala je i da se nastava nastavlja prema planu 7. siječnja te da će FER nastaviti redovito informirati studente i zaposlenike o tijeku i završetku postupka, kao i rezultatima ponovnih ispitivanja kvalitete vode.

Kako zdravstveni stručnjaci ističu, do zaraze legionarskom bolešću ne dolazi pijenjem vode ili pranjem ruku, nego udisanjem aerosola u kojem se nalazi bakterija, primjerice prilikom tuširanja. Infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Najnoviji podaci o zarazi legionarskom bolesti u Hrvatskoj su iz 2023. kad je prijavljeno 65 slučaja bolesti od kojih su četiri slučaja završila smrtnim ishodom. Kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze i pojave bakterija, HZJZ preporučuje da se vodovodni sustavi redovito održavaju, čiste i dezinficiraju.