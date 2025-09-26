Najtraženiji znanstveni fakultet dočekao brucoše: "Potrebno je značajno unutarnje restrukturiranje"

Brucoši FER-a odslušali su svoje prvo predavanje. Svi koji su se uspjeli upisati na najpoželjniji znanstveni fakultet u Hrvatskoj pohrlili su čuti što će im dekan reći i upoznati se s prostorom u kojem će, u idućih pet godina, stjecati znanja i razvijati svoje talente.

Prvi je dan, a nagrada je već u rukama. Kako to i priliči pravom FER-ovcu, Pia Pilipović svoje akademsko putovanje započinje s posebnim priznanjem - onim za izravan upis koji je zaslužila iznimnim rezultatima na maturi.

"Iskreno, drago mi je što sam upisala FER, jako sam sretna, znatiželjna za nove događaje, novu ekipu, novo društvo, sve novo. Zanima me taj studentski život, kako će to izgledati", ispričala je Pilipović.

"FER-u je potrebno i cijeloj akademskoj zajednici značajno unutarnje restrukturiranje tako da se prilagodimo procesima koji su u javnom visokom obrazovanju već počeli, a to je biti konkurentan na međunarodnom tržištu", poručio je prof. dr. sc Vedran Bilas, dekan FER-a.

Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV Rea Kamenski Bačun.