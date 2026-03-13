Uzbuna u Beču: "Pogledajte što imaju na krovu, usmjeravaju ih na različite ciljeve"

Na krovovima ruskog diplomatskog kompleksa u bečkom okrugu Donaustadt instaliran je veliki satelitski sustav. Zakrivljene antene mogu se usmjeriti prema satelitima kako bi primale podatke i informacije koje međunarodne organizacije prenose putem satelitskog interneta. Sustav u Donaustadtu proširen je od početka rata u Ukrajini. Vjeruje se da Rusija koristi Beč za svoju satelitsku špijunažu.

"Ovdje se stalno širi, a ogledala se također redovito pomiču. To znači da se usmjeravaju na različite ciljeve, a zatim se vraćaju u prvobitni položaj ili zauzimaju novi položaj. Rekao bih da je pomicanje jednom tjedno apsolutni minimum", rekao je novinar Erich Möchel za Heute.

On i skupina radioamatera godinama promatraju ruske aktivnosti u gradu.

Möchelova grupa nedavno je primila informacije koje ukazuju na to da se u ruskom veleposlanstvu u trećem okrugu nalaze i sumnjive strukture za takozvano presretanje signala.

"Na krovu vidimo otprilike šest do osam satelitskih antena. A jedna, koja je jasno vidljiva s ulice, definitivno je antena usmjerena prema satelitskom downlinku koji nije namijenjen za to", objasnio je Möchel.

Druge europske zemlje, poput Nizozemske i Belgije, već su protjerale tehničko osoblje ruskog veleposlanstva zbog rata u Ukrajini. To su učinile kako bi onesposobili postojeće prislušne punktove u svojim zemljama, za koje je potreban veliki broj ljudi. Möchel tvrdi da objekt u Donaustadtu ima najmanje 24 zaposlenika.

Zatvaranjem objekata u drugim zemljama, Beč je postao još važniji kao lokacija za špijunažu. Austrija je od početka rata protjerala 11 članova osoblja ruskog veleposlanstva. Prema Ministarstvu vanjskih poslova, trenutno je 225 ljudi akreditirano u ruskim diplomatskim misijama u Austriji.

Austrijske vlasti svjesne su ruskih špijunskih aktivnosti. Objekt u Donaustadtu izričito se spominje u izvješću Ureda za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma.

"Međunarodni ugled Austrije narušavaju ruske aktivnosti u području obavještajnih podataka koje potječu iz Beča", navodi se u izvješću.

Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da poduzima korakte i surađuje sa sigurnosnim službama kako bi smanjili broj antena. Dodali su i da su u kontaktu s ruskim veleposlanstvom.