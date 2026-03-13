U Ukrajinu do kraja godine stiže sustav Michelangelo, moderna protuzračna zaštita protiv svih prijetnji iz zraka

Ruske rakete, dronovi i hipersonični projektili uskoro bi mogli naići na "zid" u Ukrajini, jer talijanska tvrtka Leonardo ubrzano radi na implementaciji svoje protuzračne kupole Michelangelo, sustava osmišljenog da preoblikuje modernu zračnu obranu. Testiranje bi trebalo početi možda prije kraja 2026. godine u Ukrajini, odnosno prije NATO-ovih ispitivanja planiranih za 2027. godinu.

"Prva komponenta kupole Michelangelo… sada je u izgradnji za naše prijatelje u Ukrajini", izjavio je Roberto Cingolani izvršni direktor Leonarda, tijekom ažuriranja industrijskog plana te tvrtke, a prenosi portal Breaking Defense. "Prvi test bit će u Ukrajini, u stvarnom okruženju, a isporuka bi se trebala dogoditi do kraja 2026. godine. Nemojte me pitati više… ali ovo je svojevrsni dokaz da je pristup vrlo učinkovit“, dodao je.

Cingolani je naveo da je 20 država izrazilo interes za sustav Michelangelo, koji bi do 2035. godine trebao generirati novih 21 milijardu eura poslovnih prilika za navedenu talijansku tvrtku. Kupola, pokretana MC5 modulom, može presretati, pratiti i neutralizirati prijetnje u cijelom operativnom spektru, uključujući balističke i hipersonične projektile te preplavljujuće napade projektilima i mnoštvom dronova.

Sustav otvorene arhitekture štiti "mrtvu zonu" dužine od 10 do 15 kilometara, od dronova i drugih oružja. "Mrežna oprema mrtve zone može se proširiti koliko god želite, sve dok imate sve platforme i posjedujete softver, elektroniku i kontrolu nad tim strojevima", objasnio je Cingolani.

Leonardo je osigurao sredstva za razvoj MC5 unutar komercijalnog plana svoje elektroničke divizije. Milijarde eura uloženih u obrambeni portfelj tvrtke omogućile su razvoj protuzračne kupole Michelangelo. Program uključuje prijenos tehnologije zemljama partnerima i prilagodbu MC5 za dodatne sustave naoružanja.

NATO-ova ispitivanja testirat će Michelangelo protiv balističkih projektila, uz integrirane vježbe zapovijedanja i kontrole 2027. godine. Lansiranja konstelacije Guardian 2028. i 2029. godine, unaprijedit će svemirske sposobnosti, s ciljem potpune integracije u NATO i EU do 2030. godine.

"San je da jednog dana imate potpunu kupolu koja pokriva cijelu Europu", rekao je Cingolani, naglašavajući opcije pokrivanja gradova, regija ili cijelih država. Strategije prodaje uključuju MC5 softverske ugovore ili cjelovite pakete koji uključuju raketne sustave europskog proizvođača MBDA, u kojem Leonardo posjeduje 25 posto udjela zajedno s tvrtkama Airbus i BAE Systems.