SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok! Napadnut ključni otok, Iran objavio idući potez

Iran se oglasio o napadima na otok Kharg Novinska agencija Fars, povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da se tijekom američkih napada na otoku Khargu čulo više od 15 eksplozija. Prema navodima agencije, mete su bili sustavi protuzračne obrane, pomorska baza, kontrolni toranj zračne luke i hangar za helikoptere. Iranski državni mediji navode da naftna infrastruktura na otoku Kharg nije oštećena.

Evakuacije u dijelovima Dohe Katarsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da evakuira više područja u zemlji nakon što su tijekom noći i jutra presreli dva raketna napada. BBC piše kako se čini da je cilj zaštititi američke tvrtke i institucije, nakon što je Iran ranije ovog tjedna poručio da takve mete smatra legitimnim ciljevima. Stanovnici su putem mobilnih telefona dobili upozorenje da odmah napuste središnju četvrt Musheireb u Dohi, gdje se nalaze uredi Googlea i American Expressa. Svjedoci navode da su neki stanovnici potražili zaklon u podzemnim garažama. Zaštitari su raspoređeni i ispred katarskog sjedišta Microsofta, dok agencija Reuters javlja da su vlasti evakuirale dio područja u kojem se nalaze podružnice šest američkih sveučilišta.

Američko veleposlanstvo u Bagdadu pogođeno raketom Američko veleposlanstvo u iračkoj prijestolnici Bagdadu pogođeno je u raketnom napadu, rekli su u subotu Reutersu irački sigurnosni izvori. Nakon napada uzdizao se dim iz zgrade veleposlanstva, rekli su izvori, bez navođenja detalja o šteti. Agencija AP prenijela je da je pogođen helidrom. Irački sigurnosni izvori rekli su za Reuters da je iračka protuzračna obrana srušila dron koji je ciljao američki diplomatski centrar u blizini bigdadske zračne luke.

Trump: "Izveli smo jedan od najsnažnijih napada u povijesti Bliskog istoka" Donald Trump objavio da je SAD izveo "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka". U objavi na društvenoj mreži Truth Social objavio je da su napadi "potpuno uništili sve vojne ciljeve na iranskom otoku Khargu", koji je opisao kao "krunski dragulj" Irana. Dodao je da je "zbog pristojnosti odlučio ne uništiti naftnu infrastrukturu na otoku". Kharg je mali otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, uz iransku obalu, dug oko osam kilometara i širok oko četiri. Ipak, iznimno je važan jer preko njega prolazi gotovo sav iranski izvoz nafte, a do sada nije bio meta napada u ovom ratu. Trump je upozorio da bi mogao "odmah preispitati" odluku da ne gađa naftnu infrastrukturu ako Iran nastavi, poručio je, ometati brodove koji prolaze kroz obližnji Hormuški tjesnac.

SAD šalje dodatne snage na Bliski istok Sjedinjene Američke Države planiraju poslati dodatne marince i ratne brodove na Bliski istok, potvrdila su trojica američkih dužnosnika za NBC News. Prema njihovim informacijama, u regiju bi moglo biti raspoređeno oko 2500 marinaca i 2500 mornara.