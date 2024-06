Beroš tvrdi: "Na Rebru nije bilo zataškavanja. Za legionelu su kriva slijepa crijeva"

Nakon izbijanja zaraze legionelom u zagrebačkoj bolnici KBC Rebro, ministar Vili Beroš u utorak je izjavio kako o tom slučaju nije bio informiran. U srijedu je posjetio bolnici gdje je razgovarao s ravnateljem Antom Ćorušićem o čemu je izvijestio na konferenciji za medije. Demantirao je tvrdnje da se nešto u ovom slučaju zataškavalo.

"Kad je riječ o legioneli kao zarazi, treba reći da u Hrvatskoj godišnje imamo 60-tak slučajeva, a smrtnost je 10 posto, znači, ništa novo, događa se već neko vrijeme", rekao je ministar te izrazio žaljenje zbog ovog slučaja.

"Želim izraziti žaljenje, izražavam sućut njihovim obiteljima. Mislim da je ovo kompleksan događaj, danas sam tu da vidimo o čemu se radi, da vidimo koje su radnje poduzete da bi se spriječilo ponavljanje incidentalnih događaja", kazao je Beroš.

Kriva su "slijepa crijeva"

Ministar uzrok ove situacije vidi u vodovodinim cijevima. "Vrlo vjerojatno, s obzirom na protupotresnu obnovu, zbog prenamjene odjela, dolazi do stvaranja slijepih crijeva u vodovodnoj opskrbi koja su locus minoris za nastanjavanje ove bakterije. Danas smo detektirali ta slijepa crijeva kao mogući izvor zaraze", istaknuo je.

Demantirao je navode da je bilo bilo kakvog zataškavanja. "Činjenica jest da nisam bio na vrijeme obaviješten, no želim demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo. KBC Zagreb je rano, prije oko šest tjedana obavijestio HZJZ. Očito se nije do kraja uspjelo u sprječavanju širenja zaraze, stoga sma formirao sam radnu skupinu", kazao je ministar koji je svim pacijentima poslao poruku o sigurnosti u bolnicama, navodeći da se provode sve mjere kako bi se širenje spriječilo.

Potvrdio je da će zatražiti unutarnji nadzor no ne vidi da je bilo odgovornosti ravnatelja Ćorušića. Rekao je kako on sam osjeća odgovornost kao ministar, ali da on ne može kontrolirati vodu u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

"Ravnatelj nije mogao znati da će postojanje ovakvih slijepih crijeva uzrokovati ovakvu zarazu", ponovio je ministar.

Sam Ćorušić također je rekao kako se ne osjeća odgovornim, a na pitanje novinara hoće li, ako unutarnji nadzor pokaže njegovu odgovornost dati ostavku, rekao je. "Ako se pokaže da sam ja nešto kriv, sigurno ću dati ostavku, budite sigurni u to!".