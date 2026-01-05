Policija ulovila 30-godišnjaka sa 103 kilograma zaštićene divlje vrste: "Osušeni vrijede i 300-400 dolara po kili"

Tridesetogodišnji muškarac s područja Istre nezakonito je iz mora izlovio čak 103 kilograma morskih krastavaca kako bi ih prodao, no umjesto zarade – završio je s kaznenom prijavom.

Kako je izvijestila policija, muškarac je kazneno prijavljen zbog trgovanja divljim vrstama, a nezakoniti izlov reguliran je ne samo Kaznenim zakonom, već i Zakonom o zaštiti prirode te Zakonom o morskom ribarstvu.

"Mladić je kazneno prijavljen za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama. Osim Kaznenim zakonom, nezakoniti izlov reguliran je i Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o morskom ribarstvu", rekao je Alen Pačić iz Policijske uprave istarske.

Morski krastavci, poznati i kao trpovi ili kukumari, iznimno su tražena roba na crnom tržištu. Riječ je o deliciji koja se poslužuje u luksuznim restoranima, osobito na Dalekom istoku, gdje se smatra i statusnim simbolom, a postiže vrlo visoku cijenu.

"Cijena svježih, netom ulovljenih trpova kreće se od 15 do 20 dolara po kilogramu, no ovisi o vrsti, kvaliteti i veličini. Najbolji primjerci, osušeni, dosežu cijenu i od preko 300 do 400 američkih dolara po kilogramu", pojasnio je Leon Grubišić, voditelj Laboratorija za akvakulturu Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Gdje su istarski trpovi trebali završiti, ostaje nepoznato, kao i to jesu li na tržište trebali biti plasirani svježi ili osušeni. Najveća potražnja za ovom vrstom bilježi se u Japanu, Kini, Koreji, Indoneziji i Filipinima.

