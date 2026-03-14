Kupci nekretnina bijesni jer agencije pumpaju cijene: "Na stan koji prokišnjava marža 24.000 eura"

Agencije je teško izbjeći jer praktički stoje iza 80 do 90 posto oglasa za prodaju stanova i kuća, a svakim danom sve ih je više dok je nekretnina koje se prodaju sve manje i sve su skuplje.

Dok ne zaživi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, što se očekuje u prvoj polovici ove godine, koji bi trebao uvesti više reda, na tržištu će se i dalje voditi prljave igre.

U osnovi, novi zakon trebao bi regulirati ono što dio agencija nemilo koristi: više neće moći naplatiti maksimalni iznos naknade i od prodavatelja i od kupca ili pak oglašavati nekretninu bez ugovora o posredovanju. Primjerice, ako kupac nazove oglas koji je objavila agencija (a nema s njima potpisan ugovor o traženju nekretnine), agencija mu neće smjeti uvjetovati razgledavanje stana potpisivanjem obveze o plaćanju provizije.

Velika rasprava povela se na društvenoj mreži Reddit o tome kako agencije pumpaju cijene i koriste priliku da opelješe i kupca i prodavatelja.

“Gledam stan u Prečkom, cca 40 m², klasična socijalistička blokovska gradnja bez obnovljene fasade. Stan zahtijeva totalnu renovaciju, jedino što je promijenjeno u zadnjih 20 godina je PVC stolarija. Otišao sam samostalno do zgrade provjeriti stanje i razgovarati sa susjedima, a doznao sam da zgrada ima kronične probleme s prokišnjavanjem krova zadnjih 15 godina. Budući da je kat iznad sužen, dio stana koji gledam zapravo je zadnji kat i izložen je prodoru vlage, što agent uopće nije spomenuo.

Pumpanje cijene: Saznajem da je vlasnica izvorno tražila 130.000 €, dok je agencija stan oglasila na 154.000 €. Dakle, na stan u izvornom stanju koji prokišnjava, dodana je marža od 24.000 €.

Fascinantno mi je da se za nekretninu u ovakvom stanju, uz ozbiljne tehničke nedostatke zgrade, pokušava izvući tolika razlika u cijeni bez ikakve odgovornosti prema kupcu. Planiram ponuditi realnu cifru s obzirom na stanje krova i nužnu adaptaciju, ali čisto sumnjam da će proći pored ovakvih agencijskih apetita, a i potražnje.

Ima li itko slična iskustva s ovolikim odstupanjima između stvarne želje prodavatelja i agencijskog oglasa? Najbolji način za naći potencijalni stan za kupnju mimo agencija?”, objavio je jedan korisnik post na Redditu.

"Vlasnica je htjela 250.000, a agent je stan oglasio za 290.000 eura"

Javili su se brojni drugi korisnici sa svojim iskustvima koje prenosimo s malim izmjenama:

"Mi smo u procesu kupnje kuće za koju je agencija odlučila da vrijedi 205.000€, a mi se dogovorili s vlasnicima za 158.000€. Pa ti misli kako oni izračunaju cijenu."

"Agenti su lešinari i to što rade je za zatvor, govorim kao odvjetnica. Uglavnom, ja sam sad u procesu za stan od 250 tisuća eura, koliko je vlasnica i htjela, a agent ga je oglasio za 290.000 eura. Treba li dalje?"

"Ja sam tražio stan u starogradnji. Agencije su općenito nezainteresirane za prodaju, gledaju samo koliko poziva dobivaju i onda dižu cijene. Zvao sam jednu ženu za stan koji je sa 155.000 eura došao na više od 180 tisuća u tri tjedna. Na kraju sam se odlučio za novogradnju. Ista kvadratura, a koštat će me manje kad se dobije povrat poreza nego stan star 50 godina u koji treba uložiti još u adaptaciju 40-ak tisuća."

"Na oglasima sam konstantno i ima stanova koji su tu više od godinu dana, i samo polako dižu cijenu. Jedan je bio 139.000 eura, a sad je već 185 tisuća iako ga nitko nije htio ni za 139 tisuća. Mislim da su to stanovi za koje stvarno nema stvarne namjere prodaje nego služe za pumpanje cijena. A kad je nešto po realnoj cijeni, to ne stigneš ni pogledati. Čak mi je jedan agent rekao da se to čuva za njihovu bazu kupaca sa kešom."

No, ima i onih koji smatraju da agenti nisu ti koji pumpaju cijene već - kupci.

"Agent može nabiti cijenu koju hoće, ako nema kupca, džaba mu, jer neće prodati u roku koji mu je propisao prodavatelj. Ako se prodavatelju ne žuri, taj stan ionako nije trenutno na prodaju, nego potencijalnim imućnijim kupcima, ali to je na prodavatelju. Osnove ekonomije", napisao je korisnik Reddita.

Jedan korisnik objavio je duži post o tome kako je pregovarao o prodaji kuće, a onda je na kraju odustao zbog toga jer mu je agencija htjela naplatiti 5500 eura iako ju nije angažirao.

"Vidjeli smo u oglasniku oglas za prodaju kuće, dogovorimo razgledavanje i tamo na čeka agent i sve on nama lijepo pokaže. U jednom trenutku me moli da se potpišem na nekakav papir. Ja, naravno, pitam što točno potpisujem. Veli on ‘ma to je samo evidencija da ste vi došli kuću pogledati.’ Potpisujem dva primjerka od kojih jedan daje meni. Nakon prospavane noći odlučimo dati ponudu. On to prenese prodavatelju i oni pristanu.

Agent nam onda kaže da mi trebamo uplatiti agenciji 5500€ za rezervaciju oglasa. To je da maknu oglas dok mi ne potpišemo predugovor, a onda oni obično ili vrate kupcu taj novac ili ga uračunaju u kaparu. Ali mi tražimo ugovor o rezervaciji na uvid jer nam je odvjetnik rekao da pazimo s tome i, vidi ti vraga, u ugovoru nije jasno definirano što se događa s tim novcem. Tražimo da se ugovor revidira, a on odbija pravdajući se da njihova agencija to ne radi jer to je njihov standardni ugovor i još nas uvjerava da je sve OK i da je problem u tome što 'mi nismo pravnici pa ne razumijemo pravni žargon'. Ali ajde, dogovorimo jedan sastanak s njim da probamo to razriješiti.

Na sastanku se i dalje pravda da se mi nemamo pravo žaliti jer tih 5500€ predstavlja njegovu agencijsku proviziju i da smo mi na to pristali kad smo pristali da nas on zastupa. Kad sam mu rekao da ga mi nismo angažirali nego je došao sa stanom, odgovorio je da smo potpisali ugovor o zastupanju kad smo razgledavali kuću. Na kraju smo odustali od kupnje."

Javili su se i neki koji su zadovoljni angažmanom agencije.

"Ako je vlasnik potpisao ugovor o zastupanju, onda ne može bez agencije, a drugo, mnogim vlasnicima se ne da natezati sa svakakvom ekipom koja bi došla u razgledavanje, a nema love. Što god sam prodavala preko agencije bilo je riješeno bezbolno u manje u par mjeseci. Naravno, treba ići u renomirane agencije a ne neke lijeve koje se vuku po medijima i crnim kronikama", poručila je sudionica ove zanimljive rasprave.