Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Na glasu kao najjeftiniji

"Da sam kupila prije godinu dana, platila bih 500 eura po kvadratu manje": Buknule cijena nekretnina u Vukovaru

Piše N. C., 07. ožujka 2026. @ 12:15 komentari
Vukovar
Vukovar Foto: Miroslav Slafhauzer/Cropix
Niti grad koji se inače smatra jednim od najpriuštivijih u Hrvatskoj za život, nije zaobišao nekretninski cjenovni udar.
Najčitanije
  1. Masoud Pezeškian, predsjednik Irana
    Rat na Bliskom istoku

    Izvanredno obraćanje predsjednika Irana: "Donesena je odluka..."
  2. Srdele 5
    Zdrave i jeftine

    Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
  3. Ekshumacija, ilustracija
    nestali tijekom borbi

    Kraj dugogodišnje potrage: U BiH pronađeni posmrtni ostaci, sumnja se da pripadaju hrvatskim žrtvama
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim kradljivcem nakita
Šteta skoro 10.000 eura
Dolijao drski kradljivac: Prolaznicama trgao nakit vrata pa ga prodavao
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Bliski istok gori: Iranski predsjednik poslao dvije važne poruke. Trump najavio težak udar
S Bliskog istoka u Zagreb se vratilo još 166 putnika
Navečer još jedan let
S Bliskog istoka u Zagreb se vratilo još 166 putnika
Uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata u Pazinu
Objavljeni detalji
FOTO Bomba u Istri: Pogledajte kako je uklonjena eksplozivna gromada u Pazinu
Donald Trump oglasio se o napadu na Iran na mreži Truth Social
Objava na Truth Social
Oglasio se Trump: "Iran je gubitnik Bliskog istoka"
U ruskom napadu na Harkiv ubijena jedna osoba
Noćni udar
U ruskom napadu na Harkiv poginulo sedmero, među njima i dvoje djece
Iranski predsjednik se ispričao zemljama u susjedstvu
Rat na Bliskom istoku
Iranski predsjednik poslao pomirujuću poruku susjedima, istovremeno ispaljeni projektili na zemlje Zaljeva
Pronađeni posmrtni ostaci kod Kupresa gdje hrvatska strana traga za 10 nestalih
nestali tijekom borbi
Kraj dugogodišnje potrage: U BiH pronađeni posmrtni ostaci, sumnja se da pripadaju hrvatskim žrtvama
Povlače se zamrznute jagode svih rokova trajanja
sadrže pesticide
Hitno se povlači omiljeno voće, svih rokova trajanja! "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Udarili su gdje boli
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Identitet troje mrtvih iz kuće kod Poreča bit će utvrđen nakon današnje obdukcije
NASTAVAK OČEVIDA
Tko su žrtve iz kuće u Filipinima? Nema tragova nasilja, ali susjedi su dugo upozoravali na neobičnosti
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Bliski istok gori: Iranski predsjednik poslao dvije važne poruke. Trump najavio težak udar
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara 12
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje 12
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan 11
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku 8
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Veleposlanik Države Izrael pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske 8
izjave o iranu
Veleposlanik Izraela pozvan na razgovor na Pantovčak: "Njegove tvrdnje uznemiravaju građane, odluke sami donosimo"
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana 6
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Iranski predsjednik se ispričao zemljama u susjedstvu
Rat na Bliskom istoku
Iranski predsjednik poslao pomirujuću poruku susjedima, istovremeno ispaljeni projektili na zemlje Zaljeva
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Udarili su gdje boli
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Pronađeni posmrtni ostaci kod Kupresa gdje hrvatska strana traga za 10 nestalih
nestali tijekom borbi
Kraj dugogodišnje potrage: U BiH pronađeni posmrtni ostaci, sumnja se da pripadaju hrvatskim žrtvama
show
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Emily Ratajkowski bez majice na Tjednu mode: Pulover pretvorila u najodvažniji top u Parizu
usred pariza
Gole grudi ljepotice pokrio je vješto svezani pulover, krivim pokretom riskirala bi modni gaf
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
Važno!
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Neočekivano otkriće: Nuklearni udar na asteroid koji bi prijetio Zemlji ipak je moguć?
Nova simulacija pokazala
Neočekivano otkriće: Nuklearni udar na asteroid koji bi prijetio Zemlji ipak je moguć?
Bivši kandidat za predsjednika SAD-a upozorava na nadolazeću “apokalipsu poslova”
Pesimist
Bivši kandidat za predsjednika SAD-a upozorava na nadolazeću “apokalipsu poslova”
sport
Dinamovac i bivši vatreni mora završiti karijeru s 31 godinom
šteta!
Dinamovac i bivši vatreni mora završiti karijeru s 31 godinom
Belinho postigao gol u debiju za Kustošiju
Ima tek 17 godina
Brazilski talent napustio Dinamo i zabio u seniorskom debiju
Scene kaosa na Formuli 1: Mlada zvijezda skršila bolid, a Verstappen se zabio u ogradu
ružnooo!
Scene kaosa na Formuli 1: Mlada zvijezda skršila bolid, a Verstappen se zabio u ogradu
tv
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U dobru i zlu: Izgleda da bi mu mogla stvarati velike probleme
U DOBRU I ZLU
Izgleda da bi mu mogla stvarati velike probleme
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Koje zemlje EU-a bi mogle imati najviše problema u opskrbi plinom?
Kritično razdoblje
Koje zemlje EU-a bi mogle imati najviše problema u opskrbi plinom?
lifestyle
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
sve
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene