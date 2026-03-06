"Da sam kupila prije godinu dana, platila bih 500 eura po kvadratu manje": Buknule cijena nekretnina u Vukovaru

"Da sam stan kupovala prije godinu dana platila bih kvadrat 500 eura manje nego sada kada me koštao 1500 eura”, kaže Slavonka koja je nedavno kupila nekretninu u Vukovaru i požalila što je toliko čekala s realizacijom svog plana.

Njezin primjer pokazuje kako ni grad na Vuki i Dunavu, koji se inače smatra jednim od najpriuštivijih u Hrvatskoj za život, nije zaobišao nekretninski cjenovni udar. Iako je 1500 eura za kvadrat i dalje puno manje nego u drugim gradovima, poznavatelji tržišta kažu da su u dvije godine u Vukovaru cijene nekretnina skočile i 50 posto!

Premda Vukovar kao i cijela županija i dalje gubi stanovništvo i u demografskom je minusu, nekretninsko tržište prilično je dinamično. Nekretnine kupuju mlade obitelji iz drugih dijelova Slavonije i Hrvatske koje, zbog povoljnih cijena u usporedbi s ostatkom zemlje te državnih i gradskih poticaja, Vukovar vide kao lakšu priliku za rješavanje stambenog pitanja. Također, sve je više onih koji kupuju stanove kako bi ih iznajmljivali studentima ili radnicima kojih je u gradu sve više zbog novih tvornica i logističkih centara.

Takva potražnja je itekako utjecala na cijene. Prema portalu Nekretnine.hr tijekom posljednje dvije godine, prosječna cijena nekretnina u Vukovaru dostigla je vrhunac u prosincu 2025., s vrijednošću od 1252 eura po kvadratnom metru. Prosječna cijena stambenih kvadrata u Vukovaru u veljači je iznosila 1088 eura po kvadratnom metru što je povećanje 31,56 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine kada je cijena bila 827 eura.

Vukovar Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

I druga računica, ona koju je za Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) radio Ekonomski institut Zagreb kaže kako je prosječna cijena stambenih kvadrata, temeljem realiziranih kupoprodajnih ugovora, u Vukovaru u 2024. godini bila 944,45 eura, a prošle godine 1232 eura, što je također ukazuje na rast od 30 posto. Prema podacima instituta, prošle je godine u Vukovaru realiziran 131 kupoprodajni ugovor.

Cijene kuća i stanova su i u ovoj godini nastavile uzlaznom putanjom, a kvadrat novogradnje probio je granicu od 2000 eura! Bolje starogradnje na dobrim lokacijama u Vukovaru nude se u oglasnicima i po 1800 eura za četvorni metar.

“Cijene u ponudi su porasle oko 50 posto pa i više u posljednje dvije godine. U 2024. kvadrat se prodavao po 800 eura, a sada je 1200, 1300 eura. Sve ovisi o lokaciji i uređenosti. Novogradnje se nude od 1800 pa čak i iznad 2000 eura za kvadrat”, opisuje nam situaciju na tržištu Ružica Dufek, direktorica agencije za nekretnine Vukovarka.

Kao i u ostatku Hrvatske, i u Vukovaru su porasle plaće, standard je bolji pa si, kaže, ljudi mogu priuštiti više i kad su nekretnine u pitanju. Međutim, novogradnja od 2000 eura, kaže agentica, većini s prosječnim primanjima ipak je nedostižna.

"Nekretnine u Vukovaru dosta kupuju stranci, zapravo naši povratnici, ljudi koji su tu živjeli prije rata ili oni koji su otišli na rad u inozemstvo. No, doseljavaju i oni koji ovdje nisu nikad živjeli. Recimo, nedavno je kuću kupio Zagrepčanin koji radi devet mjeseci u Americi i ima svoj stan u Zagrebu. No, njega je odlučio iznajmiti, a on je kupio kuću u Vukovaru, na divnoj lokaciji, i u njoj živi i uživa preostala tri mjeseca u godini", rekla je Dufek.

Vukovar Foto: Miroslav Slafhauzer/Cropix

Ponuda kuća je raznolika, pojašnjava agentica, a dobro se prodaju male kuće iz poslijeratne obnove – 45 kvadrata za oko 50 tisuća eura. Inače, cijena kuća kreće se od 120 do 150 tisuća eura. Stanova je manje u ponudi, sve se brzo proda, kaže, ako je cijena normalna, ima centralno grijanje i ako ne zahtijeva veću adaptaciju.

Ponuda novogradnje u Vukovaru trenutno je vrlo ograničena, a na cijene je značajno utjecao i skok cijena zemljišta. Prema službenim podacima iz travnja 2025., cijena građevinskog zemljišta skočila je za čak 59,18 posto u odnosu na prethodnu godinu.