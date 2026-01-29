Ilegalno odlažu građevinski otpad, a istodobno dobivaju javne poslove: "Taj prah se diže, buka je nepodnošljiva"

Večerašnje Provjereno donosi priču o tvrtki koja građevinski otpad odlaže na poljoprivredno zemljište, ali i u šumi. Čovjek koji je donedavno bio direktor te tvrtke, pritom osuđen zbog prijevare i porezni dužnik, stao je pred kamere Provjerenog, izbjegavao poneke odgovore i vikao, ali u svemu ne vidi problem.

Inspektorat je izdao dva rješenja za uklanjanje otpada te kaznenu prijavu, a zašto se ništa ne pomiče s mjesta istražila je reporterka Provjerenog Barbara Majstorović.

Mjesto koje je nekad bilo oaza mira, danas je oaza kamiona, gomile građevinskog materijala, ali i otpada.

Stanovnici Dubrave Pušćanske tvrde da je život postao nepodnošljiv jer njihovo je, donedavno mirno mjesto, pretvoreno u bučno gradilište, bolje rečeno odlagalište, u kojem se od ranog jutra do večeri usitnjava građevinski materijal.

"Dio tog otpada su zatrpali u oranicu. Ta oranica je sad, po mom mišljenju, gotova. Ta zemlja je mrtva, ali su ostatak odlučili drobiti. Ne znam šta će s njim, s tim prahom. Taj prah se diže, buka je nepodnošljiva", otkrili su stanovnici u kakvim uvjetima žive.

Daniel Šeničnjak, u čijem je vlasništvu zemljište koje je nekada bilo voćnjak, a na kojem je sada brdo otpada, u tome ne vidi nikakav problem. Iako su na teren izašli komunalni redari, a potom i Državni inspektorat.

"Po zakonu se ne smije. Znači, zakon kaže da se ne smije, ali zakon nije rekao gdje se smije. Inspekcija kaže snađite se", kaže Šeničnjak pa dodaje da rade upravo to – snalaze se.

Do rujna prošle godine bio je direktor tvrtke Šeničnjak promet, no s tog mjesta morao se povući. I to jer je priznao prevaru u iznosu 180 tisuća zbog čega je i osuđen, a nalazi se i visoko na popisu neplatiša poreza. Unatoč tome njegova tvrtka ima ugovore s lokalnim samoupravama, a sve ih je kontaktirala ekipa Provjerenog.

Na cijelu situaciju Daniel Šeničnjak poručuje: "Ali ja sam se maknuo iz firme, ja više nemam veze sa firmom. Brat je nastavio voditi firmu".

Dok se inspekcijska rješenja i kaznene prijave gomilaju bez stvarnog učinka na terenu, odgovorni sliježu ramenima, a poljoprivredno zemljište i šuma i dalje ostaju zatrpani.

Provjereno istražuje kako je moguće da sustav ostaje potpuno paraliziran pred očiglednim kršenjem zakona.

