Politički rat oko simbola Splita: Dok jedni zazivaju "moderni stadion", drugi upozoravaju na barbarski napad na baštinu

Moguće rušenje Hajdukova stadiona Poljud i danas je vruća tema u Splitu. Podsjetimo, gradonačelnik Šuta jučer je od svih lokacija i rješenja koji su predstavljeni favorizirao rješenje o rušenju Poljuda i gradnji modernijeg i sadržajnijeg stadiona baš na toj lokaciji. Mnogi su zgroženi idejom o rušenju.

"Pa zgražam se i ja, to je ipak kulturno dobro, to je jedan stadion koji je bio najljepši na svijetu u svoje doba. Tako da, napravi na drugo mjesto ako misliš, ali ne diraj ono. Mogu i palaču srušiti onda ako hoće i graditi nebodere", rekao je Ivan iz Splita.

Stranka Centar bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka sazvala je konferenciju za medije na kojoj nisu štedjeli riječi kritike.

"Takve divlje horde nazivali smo barbarima. Ono što se danas događa ili namjerava se dogoditi Poljudu je upravo jedan barbarski napad na Poljud kao naše zajedničko kulturno dobro", izjavila je Marijana Puljak iz stranke Centar.

Može li gradska vlast uopće srušiti stadion koji ima status zaštićenog dobra, što o svemu kažu konzervatori, a što je o Poljudu prošle godine obećao premijer Plenković, doznajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.