Butković: "Milanović je ušao u kampanju. Želi da HDZ izgubi izbore"

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković rekao je u ponedjeljak da je predsjednik Zoran Milanović time što na vrijeme nije potpisao Zakon o izbornim jedinicama, ušao u kampanju i svrstao se na stranu oporbe te želi da HDZ izgubi vlasti, a poručio je i kako u HDZ -u nema nikakvih sukoba.

"On (Milanović) je ušao u kampanju. Svrstao se na stranu oporbe koja je bila protiv tog zakona", izjavio je novinarima Butković nakon šireg Predsjedništva HDZ-a upitan o Zakonu o izbornim jedinicama.

Pročitajte i ovo Frane Barbarić Sukob u HDZ-u? Članovi to negiraju: "Bojim se da Anušić nije bio dovoljno informiran"

Smatra da Milanović tu nije dobro postupio jer nije bilo niti jednog razloga da predsjednik Republike taj zakon ne potpiše u roku.

Butković kaže i da se Milanović tu svrstao na stranu oporbe jer želi da HDZ izgubi vlasti.

"To ljudi moraju znati, ali on će to na kraju morati potpisati. Nije to bilo potrebno", dodao je.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Stručnjak o posljedicama velikog osječkog požara na zdravlje ljudi: "Trenutačno su nam u fokusu kronični plućni bolesnici"

Podsjetio je kako je bilo situacija u vrijeme kada je Milanović bio predsjednik Vlade da su zakoni donijeti u Hrvatskom saboru s određenim datumom kada će stupiti na snagu, a tada je to, ne čekavši osam dana, potpisivao i tadašnji predsjednik Ivo Josipović. Također, to je nekoliko puta učinio i Milanović u funkciji predsjednika Republike.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Droga u gumenim bombonima: Majka s dvoje djece završila u bolnici - "Kod djece je problem što nemaju granicu, kad im se nešto sviđa, uzet će dva-tri"

Potpredsjednik HDZ-a Butković najavio da će prijedlog Zakona o izbornim jedinicama ovaj tjedan biti na sjednici Vlade, a idući će biti u Hrvatskom saboru gdje će biti i izglasan.

Istaknuo je da je HDZ stabilan i miran poručivši kako u stranci nema nikakvih sukoba niti razmimoilaženja, kako se to pisalo u medijima.

Stvari oko Barbarića se još uvijek analiziraju

Upitan za komentar izjave HDZ-ovog osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, koji je rekao da predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić šteti ugledu HDZ-a zbog bespravne gradnje, Butković je kazao da nitko tko obnaša ozbiljnu funkciju u zemlji, ako krši zakone nije u pravu i ne može biti u pravu, jer ima odgovornost.

Pročitajte i ovo PRILAGODBA NOVIM VREMENIMA Ah, te cenzurirane, moderne bajke: "Stvaramo idiote, možda je to nekome i u cilju"

Vezano uz aferu "plin za cent" i Barbarića rekao je kako se tu stvari još uvijek analiziraju. Naveo je i da su sada u fazi dokapitalizacije HEP-a ili zajma dioničara.

"Vidjet ćemo što je najbolji način. U vrlo smo osjetljivom razdoblju tako da pripremamo to budući je to proces koji ide prema Europskoj komisiji", rekao je.

Dodao je i da su u to uključeni i Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija te Uprava HEP-a.

Butković je kazao i da je ta odluka u domeni Vlade, a što je rekao i sam premijer Andrej Plenković.

"Sve je na stolu, o svemu se raspravlja i sve se analizira. Ništa nije završeno i ništa nije gotovo", poručio je.

Naglasio je kako nam je HEP u ovoj krizi jako potreban, da je u njoj podnio najveći teret te je Vlada dužna ga držati stabilnim. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je HEP ovu godinu poslovao dobro jer je bila dobra hidrološka godina te su proizveli jako puno struje.

Pročitajte i ovo Stalne tenzije Pogledajte videoprikaz područja sukoba u Izraelu: Desetljećima nijedan pokušaj mirovnih pregovora nije dao trajni rezultat

Zamoljen za komentar činjenice da je HEP za klevetu tužio saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, odgovorio je da je on inače protivnik tužbi, poglavito da se tuži saborske zastupnike.

"Troskot iznosi svakakve tvrdnje. Vidim da je on dosta upućen, a ne znam za što ga tuže", poručio je dodavši da Troskot ima imunitet i može govoriti što hoće.

Pročitajte i ovo Jako podrhtavanje Snažan potres u Slovačkoj: "Nikad prije nisam ovo osjetio. Cijela se kuća pomicala, kao da sam na brodu"

Upitan o Anušiću, Butković je ponovio kako on nije na tragu nikakve oporbe u stranci nego je potpredsjednik stranke i župan.

Naveo je i da je ono što je Anušić rekao u intervjuu za N1 njegov stav, ali to "ne proizvodi nikakve sukobe u HDZ-u".