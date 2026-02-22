Obavijesti Foto Video Pretražite
bio pod vodom

Ponovno otvoren Vrgorački most, ali vozači ga prelaze na vlastitu odgovornost

22. veljače 2026.
Vrgorački most (arhiva)
Vrgorački most (arhiva) Foto: Matko Begovic/Pixsell
Vožnja zahtijeva poseban oprez jer se voda nalazi uz rub kolnika, a prometna signalizacija i znakovi upozorenja zasad nisu postavljeni.
