Drama u centru Zagreba: Stranac napao muškarca oštrim predmetom

Muškarac je ozlijeđen u napadu u zagrebačkoj Petrinjskoj ulici, u petak rano ujutro, izvijestila je zagrebačka policija.

Oni su po dojavi građana izašli na teren gdje su zatekli 23-godišnjeg stranog državljanina koji je nakon verbalnog sukoba napao i oštrim predmetom ozlijedio 43-godišnjaka.

23-godišnjak je potom priveden, a žrtva je odvedena na liječenje u bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je 23-godišnjaka osumnjičila za kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu dostavljeno je posebno izvješće.