Pulmolog o posljedicama velikog osječkog požara na zdravlje ljudi: "Trenutačno su nam u fokusu kronični plućni bolesnici"

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić s voditeljem Zavoda za pulmologiju i intenzivno liječenje osječkog KBC-a dr. Damirom Mihićem razgovarala je o mogućim posljedicama za zdravlje nakon velikog požara u Osijeku.

"Imamo određene plinove, čestice koje mogu negativno utjecati na zdravlje. Pitanje je u kojoj mjeri. Trenutačno su nam u fokusu naši bolesnici, kronični plućni bolesnici koji imaju svoja kronična oboljenja, astma, KOPB, oni mogu imati određene posljedice u smislu pogoršanja simptoma. Kod njih se očekuje da to bude kratkoročno, da bude vezano uz koncentraciju tih plinova, ali za drugu populaciju, populaciju koji su zdravi, koji nemaju plućne tegobe, ne očekujemo nikakve dodatne poteškoće u smislu zdravstvenog stanja", rekao je Mihić.

Na pitanje može li to dugoročno gledano dovesti do kancerogenih oboljenja, Mihić odgovara: "Sve ono o čemu govorimo ovih dana, spojevi kao što je formaldehid, kao što je benzen, jesu i kancerogeni i toksični ne samo za respiratorni sustav, to je krv, krvotvorni sustav, ali prema dosadašnjim iskustvima s radnicima koji rade u sličnim industrijama, moramo govoriti o kumulacijskom dugoročnom efektu. To su ljudi koji su izloženi više godina da bi došlo do razvoja karcinoma ili nečega. Kratkotrajna ekspozicija kao što je kod nas trenutačna situacija ne dovodi dugoročno do nekakvih posljedica."

"Preporuka je vrlo jasna, postoje nadležne službe, Stožer civilne zaštite, sve ono što oni govore, a govore stručnjaci, da se trebamo toga pridržavati. Maske samo za bolesnike koji su kronični plućni bolesnici, koji imaju teža oboljenja i u situacijama kada se mjere povećane koncentracije plinova i čestica, što je javno dostupno, tada da, zdravim populacijama nije potrebno", navodi Mihić.

Na pitanje je li ovih dana u bolnicu možda primljen veći broj pacijenata koji bi se mogli dovesti u vezu s ovim, odgovara: "Na Odjelu hitnog objedinjenog bolničkog prijema nije bilo povećanog opsega bolesnika s respiratornim smetnjama niti smo imali ijedan prijam na Zavod za pulmologiju i intenzivno liječenje bolesnika koje bi povezali izravno sa zagađenjem zraka."

