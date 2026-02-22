FOTO Građani se protive planovima za nekadašnji vojni aerodrom: "Glupo, glupo, glupo..."

Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je u nedjelju u organizaciji Općine Plitvička Jezera protiv namjere da se na području bivšeg vojnog aerodroma Željava uspostavi centar za migrante.

Sudionici prosvjeda održanog u Korenici poručili su Vladi i Ministarstvu unutarnjih poslova da ne pristaju na takvu inicijativu, rekao je Hini načelnik Hrvoje Matejčić (Nezavisna lista Stop).

"Glupo, glupo, glupo", "Šta je s glavom", "Od MIG-ova do migranata", "Gradi stanove za mlade, a ne kampove za migrante" neki su od natpisa na transparentima koje su donijeli građani.

Galerija 8 8 8 8

Dodao je da su se predstavnici državne vlasti u subotu prvi put sastali s lokalnim vlastima i iznijeli planove po kojima bi se gradio centar za 1500 migranata i za do 200 službenika.

Prostor im je, kazao je, zanimljiv jer je u državnom vlasništvu i nalazi se uz državnu granicu.

"Radimo na razvoju turizma, a za takav centar prostora ima drugdje", poručio je Matejčić po čijoj se procjeni na prosvjedu okupilo petstotinjak građana iz Like, ali i drugih dijelova zemlje.

Kompleks Željave, kaže načelnik, godišnje posjeti do dvjesto tisuća ljudi te je taj prostor već sad turistički potentan bez da se u njega ulagalo.

Smatra da bi se tu mogli organizirati brojni sadržaji, ali i druga infrastruktura te ističe da je lokalna samouprava dugo tražila od države da prostor privede svrsi ili ga prepusti općini.

"Umjesto toga dobili smo ideju centra za nezakonite migrante pa smo na prosvjedu poručili MUP-u da razmotri neku drugu lokaciju", rekao je Matejčić.

Kaže da država nastoji iskoristiti novac Europske unije iz lipnja 2024. koji je na raspolaganju do lipnja ove godine te želi pošto-poto podignuti taj centar.

Upozorio je da je preživljavanje u Lici sve teže, te su komunalne usluge sve skuplje što se opravdava komercijalnim razlozima iako u tom kraju ne može postojati komercijalna osnova za vodu ni odvoz otpada jer primjerice kamion u prikupljanju otpada mora obići 41 naselje te općine.

"U Gospiću imamo nezakonito odložen otpad, u Korenici centar za migrante. Tako se država brine o Lici", poručio je Matejčić.

Dodao je da se čeka konačna odluka države kako bi se vidjelo hoće li uvažiti argumente lokalne zajednice.

"Ako se ne uvaže, razmislit ćemo o sljedećim koracima, a prosvjed je pokazao da postoje sloga i zajedništvo", poručio je Matejčić.