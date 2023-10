Snažan potres u Slovačkoj: "Nikad prije nisam ovo osjetio. Cijela se kuća pomicala, kao da sam na brodu"

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je večeras da je Slovačku pogodio potres magnitude 5 po Richteru.

Epicentar je bio 18 km sjeverozapadno od grada Humenne, na dubini od 10 km.

"Nikad prije nisam ovo osjetio. Cijela se kuća pomicala, kao da sam na brodu. Srećom, nije bilo štete", "Tresli su nam se kreveti i stolovi", "Prvi potres u mom životu, vrlo čudan i zastrašujući osjećaj. Strop je počeo pucketati. Puno susjeda je izašlo van provjeriti što se događa", "Kao da je kuća počela kliziti ili se okretati. Prvo sam pomislio da je avion upravo probio zvučni zid pa su prozori zato počeli vibrirati, ali iznenada cijelu kuću kao da je udario nekakav val. Trajalo je cca 3-4 sekunde", neka su od svjedočanstava na EMSC-u.

