Drama na Trumpovu imanju! Tajna služba ubila naoružanog muškarca, kod sebe je imao i benzin

Muškarac je ubijen nakon što je navodno pokušao ući u imanje Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu.

Američka tajna služba objavila je da su njezini agenti ustrijelili osumnjičenika u dvadesetim godinama nakon što je pokušao ući u osigurano područje oko rezidencije američkog predsjednika na Floridi.

Incident se dogodio 1:30 po lokalnom vremenu u nedjelju. Objavili su i da je muškarac bio naoružan sačmaricom te da je imao kanister s gorivom.

Trump je trenutno u Washingtonu, a ne na imanju koje se prostire na 62.500 četvornih metara u West Palm Beachu na Floridi.