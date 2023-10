Droga u gumenim bombonima: Majka s dvoje djece završila u bolnici - "Kod djece je problem što nemaju granicu, kad im se nešto sviđa, uzet će dva-tri"

Gumeni bomboni stigli su na kućnu adresu obitelji iz okolice Metkovića. Ženska osoba poslala ih je iz inozemstva samoj sebi, no paketić su otvorili ukućani. Majka je s dvoje tinejdžera završila u dubrovačkoj bolnici.

"Pacijentica je primljena u promijenjenom stanju svijesti, provedena je cjelovita obrada na hitnom prijamu, nakon čega se iz toksikološkog nalaza urina našla marihuana, odnosno THC. Mentalno stanje bilo je dovoljno dobro da se primi na psihijatrijski odjel", rekao je Marin Anton Kirigin, psihijatar u dubrovačkoj bolnici.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Pulmolog o posljedicama velikog osječkog požara na zdravlje ljudi: "Trenutačno su nam u fokusu kronični plućni bolesnici"

S tog je odjela u ponedjeljak i puštena, zajedno s jednim sinom, dok je drugi zadržan na pedijatrijskom odjelu. Metković bruji o slučaju koji je uzdrmao grad na Neretvi, no gotovo nitko nema previše informacija.

I dok je bolnička analiza pokazala marihuanu, odnosno THC, koji se često konzumira u obliku slatkiša, preliminarna policijska analiza, kako se neslužbeno doznaje, izuzela je ecstasy. Obje su supstance u Hrvatskoj zabranjene i mogu biti vrlo opasne, osobito za djecu.

Pročitajte i ovo IZBAVLJENJE IZ IZRAELA Na licima oduševljenje, dio Hrvata dočekao spas, drugi avion polijeće sutra: "Nema panike"

"Radi se o nekakvom sintetskom THC-u koji je stavljen u bombone i često djeca s obzirom na to da se radi o vrlo primamljivim stvarima, to gutaju, uzmu. Kod djece je problem i to što ona nemaju granicu, onog trena kad im se nešto sviđa, uzet će dva-tri, i tu dolazi do kumulativnog djelovanja. Sve tablete, isto tako ecstasy, proizvode se tako da budu šarene, da imaju što više loga, što na neki način pojačava onu njihovu primamljivost", rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zloporabe droga.



Tek će Centar za kriminalističko vještačenje utvrditi o kojoj se točno supstanci radi, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje. Inače, Hrvatska je na vrhu Europske unije po konzumaciji kanabisa, čija je djelatna tvar upravo THC. Ecstasy je još uvijek popularan, ali u opadanju. Zanimljivo, istraživanja pokazuju kako tu drogu više konzumiraju žene.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.