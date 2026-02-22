Zelenski se oglasio nakon krvavih napada

Najmanje je jedna osoba poginula, a još osam njih, među kojima i dijete, ranjeno je u najnovijim ruskim napadima dronovima i raketama u Ukrajini, rekao je u nedjelju predsjednik države Volodimir Zelenski.
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
masovna mobilizacija?
Stižu im hitni pozivi usred noći, šalju ih na granicu: "Odbijanje ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
svakodnevni problem
Građani zbog ovoga strahuju za svoj život, a sustav je nemoćan: "Ljudi su uznemireni, svaki dan imamo intervencije"
"Glavna meta napada bilo je energetsko postrojenje, no pritom su oštećene i stambene zgrade, a šteta je nanesena i željeznicama", objavio je Zelenski na Telegramu.
U Kijevskoj regiji poginuo je 49-godišnji muškarac nakon što je Rusija na Ukrajinu lansirala gotovo 300 dronova i 50 raketa i krstarećih raketa, rekao je.
Uz Kijev su pogođeni još i područje Dnjepropetrovska, Kirovograda, Mikolajeva, Odese, Poltave i Sumija.
Ruski napad na Ukrajinu
Foto:
Afp
"Moskva i dalje više ulaže u napade nego u diplomaciju", rekao je Zelenski, misleći na aktualne pregovore između zaraćenih zemalja.
Samo ovaj tjedan Rusija je, kako je kazao predsjednik, rasporedila preko 1300 borbenih dronova, više od 1400 jedrećih bombi i 96 raketa i krstarećih projektila.
"Stoga moramo ojačati svoju protuzračnu obranu", istaknuo je Zelenski, dodavši kako Ukrajini trebaju sustavi koji mogu odgovoriti na balističke projektile. "Svaki takav paket štiti kritičnu infrastrukturu i pridonosi tomu da stanovnici mogu voditi uobičajen život".
Ukrajina se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji uz zapadnu pomoć. U utorak, 24. veljače obilježit će se godišnjica početka rata.