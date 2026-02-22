Trump je sve više frustriran situacijom: "Pita se zašto već nisu kapitulirali"

Predsjednik Donald Trump pita se zašto Iran još nije kapitulirao pred raspoređivanjem američkih vojnih snaga, čiji je cilj prisiliti ga na prihvaćanje nuklearnog sporazuma, izjavio je u subotu američki izaslanik Steve Witkoff.

Dvije su zemlje u utorak blizu Ženeve završile drugi krug neizravnih pregovora uz posredovanje Omana, u kontekstu intenziviranja raspoređivanja američkih vojnih snaga u Zaljevu, kamo je Washington poslao dva nosača zrakoplova.

Američki se predsjednik "čudi" stavu Irana nakon što ga je upozorio na teške posljedice u slučaju neuspjeha sporazuma, izjavio je Witkoff u intervjuu na Fox Newsu koji je vodila Lara Trump, snaha Donalda Trumpa.

"Ne želim upotrijebiti riječ 'frustriran' jer on zna da ima brojne alternative, ali čudi se zašto već nisu... kapitulirali", ustvrdio je.

"Zašto nam pod ovim pritiskom, uz svu tamo raspoređenu pomorsku i mornaričku silu, nisu prišli i rekli: 'Tvrdimo da ne želimo (nuklearno) oružje, evo što smo spremni učiniti'?"

Unatoč tom pritisku, "teško ih je dovesti do te točke", priznao je.

Američki je izaslanik također potvrdio da se sastao s Rezom Pahlavijem, sinom svrgnutoga šaha, koji se nije vratio u Iran od Islamske revolucije 1979. godine kojom je srušena monarhija.

"Sastao sam se s njim prema uputama predsjednika", rekao je.

"Mislim da je on vrlo predan svojoj zemlji, da mu je stalo do njegove zemlje. Ali to će ovisiti o odlukama predsjednika Trumpa", dodao je Witkoff.

Reza Pahlavi, koji živi u SAD, izjavio je 14. veljače u Münchenu pred 250.000 pristaša da je spreman voditi zemlju prema "demokratskoj i laičkoj budućnosti", dok je Donald Trump dan ranije ustvrdio da bi "promjena režima" bila "najbolja stvar koja se može dogoditi" Iranu.

Witkoffove izjave dolaze dan nakon istupa iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, koji je potvrdio da želi "brzi sporazum" koji je "u interesu obiju strana".

U četvrtak je američki predsjednik postavio Iranu ultimatum od najviše 15 dana za sklapanje sporazuma, upozorivši da će se u protivnom dogoditi "loše stvari".