Srbi šokirani "ustaškim nasipom" uz granicu s Hrvatskom: "Šalje se uznemirujuća i opasna poruka"

Srpski tabloid Alo raspisao se o dijelu nasipa kod Gradiške u susjednoj Bosni i Hercegovini, za koji tvrde da "budi najcrnje uspomene", jer, kako navode, podsjeća na ustaško slovo U.

Prorežimski medij u Srbiji navodi da je komad ceste "predmet zabrinutosti", koji ostavlja dojam da se javnosti šalje uznemirujuća i opasna poruka.

Gradiška se, navodi Alo, nalazi na prostoru obilježenom teškim stradanjima i stravičnim zločinima počinjenim upravo pod ustaškim zloglasnim simbolom. "Zbog toga svaka vizualna asocijacija na ustaško obilježje nosi snažan i bolan naboj, koji se ne može promatrati kao slučajnost".

Medij se potom osvrće i na koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu.

"Riječ je o mjestu gdje posjetitelje na ulazu dočekuje šahovnica s prvim bijelim poljem - simbol koji mnogi povezuju s nasljeđem Nezavisne Države Hrvatske. U tom gradu ćirilica je gotovo u potpunosti uklonjena sa saobraćajnih tabli, dok institucije i lokalne vlasti ostaju bez jasne reakcije", navodi se u tekstu.

Napomenuli su i da se na udaljenosti od 40-ak kilometara nalazi selo Prebilovci koje simbolizira "jedno od najstrašnijih stradanja sprskog naroda u Hercegovini", a za koje autorica ustvrđuje da su sinonim "sustavnog istrebljenja i pokušaja brisanja čitave zajednice s mape postojanja".

Za kraj se zaključuje da svaka pojava ili aluzija na ustašku simboliku izaziva opravdanu zabrinutost te šalje jasnu poruku - "Srbi ovdje nisu dobrodošli", stoji u tekstu medija Alo.

Važno je napomenuti da je u tekstu bilo ponuđeno i objašnjenje zašto je točno kriva Hrvatska, iako je nasip izgrađen u Republici Srpskoj i izgradila ga je tvrtka Integral iz Laktaša, bliska Miloradu Dodiku, a projektanti su također s tog područja, no taj je dio u međuvremenu obrisan.