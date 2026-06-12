Je li planirao nova ubojstva? Pogledajte što svjedoci obrane kažu o Srđanu Mlađanu

Trostruki ubojica Srđan Mlađan u petak je ponovno pod strogim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište na kojem su ispitana dvojica svjedoka obrane, a sa suđenja je poručio novinarima i javnosti da "zahvaljuje na podršci".

Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen je za najteža nedjela, među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Na nekoliko prethodnih ročišta, zatvorenih za javnost, ispitani su svjedoci, djelatnici Zatvora u Lepoglavi, kao i Mlađanov kum Željko Bijelić. Upravo je Bijelić iznio ozbiljne optužbe na Mlađanov račun, tvrdeći da je u zatvoru imao bilježnicu s imenima osoba koje bi, navodno, trebalo likvidirati jer su svjedočile protiv njega.

Na današnjem ročištu, otvorenom za javnost, ispitana su dvojica svjedoka obrane – jedan je stigao na sud, dok je drugi svjedočio putem videoveze.

Prvi je svjedočio pravosudni policajac Alojz Geček, koji je radio na odjelu na kojem su bili smješteni Srđan Mlađan i Željko Bijelić. Tijekom ispitivanja Geček je izjavio kako nije imao problema ni s Mlađanom ni s Bijelićem te da su obojica poštovala zatvorski red.

Geček je rekao da su Mlađan i Bijelić intenzivno provodili vrijeme zajedno, družili su se u teretani, pili kavu i šetali, dok se s drugim zatvorenicima nisu družili. Posvjedočio je i da mu je Bijelić u više navrata davao pisma za načelnika zatvora, no naveo je kako mu nije poznat njihov sadržaj.

Jedno od pitanja odnosilo se i na mogućnost da drugi zatvorenik uđe u sobu tijekom izbivanja njezina korisnika. Geček je rekao da to nije moguće jer se sobe zaključavaju.

Mlađan je tijekom rasprave također tvrdio da mu se često podmetalo za određena djela, na što je Geček rekao da nema saznanja o tome, iako je Mlađan pokazao dvije odbijene kaznene prijave koje su protiv njega bile podnesene.

Svjedok je naveo i da je Mlađan bio okarakteriziran kao visokorizični zatvorenik, zbog čega je bio pod intenzivnijim nadzorom, kao i ostali zatvorenici tog sigurnosnog profila. Za njega se, rekao je, na kraju svakog dana sastavljao izvještaj.

Drugi svjedok, koji se javio videovezom, bio je Renato Filipović, koji je u kaznionici u Glini, a s Mlađanom je bio u lepoglavskoj kaznionici iz koje je izašao 2004. godine.

Rekao je da mu se tada preko Facebooka javio Bijelić i tražio njegov broj mobitela, nazvao ga i tražio ga uslugu – da napiše izjavu kako je čuo da je Srđan pričao tijekom šetnje da će, kad izađe van, dati ubiti neke ljude, za što mu je, kazao je, nudio novac. Dodao je da je blokirao Bijelića jer ga navodi na kaznena djela.

Filipović je za Mlađana rekao da je "maksimalno korektan čovjek, zatvorenik" koji nije prijetio nikome u zatvoru. Dodao je da je Bijelić kriminalac kojemu ne treba vjerovati i da nema neke lijepe riječi za njega. Kazao je i da je imao korektan odnos s Bijelićem i da mu je Bijelić govorio da bi za Srđana dao zadnju kap krvi.

Nakon toga je zbog tehničkih razloga, odnosno puknuća videoveze, ispitivanje prekinuto, a nastavit će se u rujnu dvama ročištima. Tada će se, istaknuto je, preslušavati cjelovite snimke emisija Dosjea Jarak, nakon čega će se Mlađan očitovati o tome želi li pozvati novinara Andriju Jarka kao svjedoka.

U jednom je trenutku Mlađan poručio novinarima i javnosti: "Zahvaljujem svima na podršci!"

Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc nakon ročišta izjavio je da je prilično zadovoljan iskazima obojice svjedoka.

"Usvojeni su svi naši dokazni prijedlozi od prošlog ročišta, tako da obrana nema razloga da ne bude zadovoljna", rekao je i dodao da je pitanje hoće li Andrija Jarak svjedočiti još uvijek otvoreno: "Ali on je već dobio, njegove emisije će se vrtjeti ponovno i u sudnici, tako da je za njega to dobra reklama."

Novinare je zanimalo je li Filipovićevo svjedočenje u korist Mlađana "vraćanje usluge" s obzirom na to da se u medijima moglo pročitati da je Mlađan bio spreman svjedočiti kad je Filipović u zatvoru tvrdio da ga je čuvar pretukao. "Ne znam od kuda medijima te informacije. Ne znam za to", odgovorio je Planinc.