Bio je u zatvoru s Aleksićem, otkrio je jezive detalje o ubojici maturanta: "Znate tko mu je idol?"

Bivši zatvorenik Angel Andonov osuđen je za šverc kokaina na 21 godinu zatvora u kojem je završio pravo.

Andonov je u zatvoru upoznao Kristijana Aleksića koji je pak za ubojstvo mlade djevojke dobio 12 godina zatvora.

Angel Andonov, bivši zatvorenik (Foto: DNEVNIK.hr)

Andonov je rekao da je Aleksić mučio životinje i da mu je uzor bio Srđan Mlađan. Također je rekao da zatvorenike nakon izlaska na slobodu nitko ne kontrolira i da im u zatvoru nitko ne pruža mogućnost za rehabilitaciju i da dobivaju minimalnu psihijatrijsku podršku.

Andonov kaže kako je Aleksića upoznao 2006. godine u kaznionici u Lepoglavi, neposredno nakon izlaska iz izolacije. Kaže da je tada bio smješten na neradni odjel, u takozvani "kavez", na odjelu 3B, gdje je boravio i Aleksić.

"U to vrijeme bio je, kao i tijekom cijelog izdržavanja kazne, poznat po nadimku Bob Sapp jer je bio vrlo snažne konstitucije", navodi. Dodaje kako je vrlo brzo kroz svakodnevne kontakte stekao dojam da se radi o osobi koja "ima mozak 16-godišnjeg dječaka" te da nije rasuđivao na način primjeren svojim godinama.

"Shvatio sam da je podvojena ličnost", tvrdi.

Opisuje kako je Aleksić, prema njegovim riječima, zlostavljao mačke, dok se prema fizički jačim i opasnijim zatvorenicima ponašao izrazito ulizivački. Istodobno, prema slabijima od sebe bio je, kaže, brutalan i nasilan.

"Ukratko, njemu nije bilo mjesto na 3B odjelu nego u psihijatrijskoj ustanovi", zaključuje.

Ističe i kako je upravo taj primjer pokazatelj problema zatvorskog sustava. "Iako je individualni program izvršavanja kazne sveti gral našeg Zakona o izvršavanju kazne zatvora, on u praksi ne postoji. Jer da postoji, ja i Aleksić ne bismo bili na istom odjelu", tvrdi sugovornik.

Andonov za Dirket RTL-a kaže kako je Aleksić imao izrazito snažan odnos prema Srđanu Mlađanu, kojeg je, kaže, doživljavao kao uzor i idol.

"Srđan je njemu bio uzor, idol po svemu. S obzirom na to da su obojica bili psihopati, on je poštivao jačeg od sebe i vjerojatno je u njemu vidio nešto što bi i sam želio postati”, govori.

Na pitanje je li ga iznenadilo što je Aleksić ponovno ubio, ovaj put nedužnog dječaka, odgovara kako nije bio iznenađen.

"Nisam iznenađen iz dva razloga. Prvo, kada netko ubije bez razloga, vrlo je vjerojatno da će to ponovno učiniti. S obzirom na svoj psihopatski profil, Aleksić nije izvukao nikakvu pouku iz svojih 20 godina izdržavanja kazne zatvora".

Smatra da je sustav u ovom slučaju potpuno zakazao.

"Bilo je razloga da ga se privede, uhiti, procesuira. Nađeno mu je oružje u kući, a nitko nije reagirao. I što tada pomisli jedan psihopat? Da je nedodirljiv, da ga se svi boje i strepe od njega", kaže.

Smatra i kako Aleksić nikada nije dobio adekvatnu stručnu pomoć, ni tijekom boravka u zatvoru, ni nakon izlaska na slobodu.

Izricanje presude krijumčarima 301 kile kokaina (Foto: Foto:Goran Sebelic)

"Psihijatrijsku pomoć ni jedan zatvorenik u okviru hrvatskog zatvorskog sustava ne može dobiti. Čak ni Lepoglava, koja je najveća kaznionica u Hrvatskoj, nema stalno zaposlenog psihijatra. Psihijatar dolazi jednom, ili čak jednom u dva mjeseca, i ima pet do deset minuta za svakog zatvorenika", tvrdi sugovornik.

Ističe kako je za osobe poput Aleksića potreban dugotrajan i ozbiljan rehabilitacijski proces.

"A znate koliko vremena treba za takvog zatvorenika kao Aleksić da bi se on pokušao rehabilitirati. Sustav ne brine za takve zatvorenike", govori.

Prisjetio se i vlastitog iskustva iz zatvora, tvrdeći da tijekom 18 godina izdržavanja kazne nitko od stručnih osoba nije ozbiljno razgovarao s njim.