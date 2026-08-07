Pronašli ga mrtvog u ćeliji splitskog zatvora

U ćeliji splitskog zatvora na Bilicama u srijedu je mrtav pronađen 51-godišnji Lenko Bešlić, doznaje Dalmatinski portal.

Radi se o osobi koja je dobro poznata po kriminalnim radnjama. Prije 12 godina osuđen je s partnericom za organiziranje međunarodne prostitucije s djevojkama iz Novog Sada i Banje Luke.

Nešto prije toga dobio je tri godine zatvora zbog silovanja 18-godišnjakinje kojoj se lažno predstavio kao policajac i izvukao je iz auta u kojem je bila s dečkom.

Početkom godine Bešlić je ponovno završio u zatvoru zbog prevare i krivotvorenja. Mjesec dana skrivao se od policije, koja ga je naposlijetku uhitila i odvela u zatvor, gdje je trebao odslužiti godinu i dva mjeseca zatvora.

O smrti je obaviješteno Državno odvjetništvo, a za sada, koliko je poznato, nema sumnje da se radi o kaznenom djelu.