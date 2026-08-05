Sjeo u taksi i krenuo u pljačku: Čileanac provaljivao u stanove u dva hrvatska grada

Zagrebačka i splitska policija zajedničkim su snagama otkrile tko je provaljivao u kuće na području Splita i Zagreba te krao nakit, novac, odjeću i ostale predmete.

Policijska istraga pokazala je da je 35-godišnji državljanin Čilea počinio ukupno pet teških krađa provaljivanjem, od čega tri na području Policijske uprave zagrebačke te dva na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske.



Sumnja se da je osumnjičeni od 4. do 17. srpnja 2026. godine na području Zagreba koristio uslugu taksi prijevoza te tako došao do jedne kuće i jednog stana kojima se koriste strani državljani na području Medveščaka te jedne kuće u vlasništvu 54-godišnjakinje na području Novog Zagreba. Kada bi došao do lokacije, provalio bi vrata terase, ušao u prostor. Ukrao je novac, više komada nakita, odjeće, odjevnih predmeta, pune kofere i nekoliko novčanika za kriptovalute i internet transakcije.

Nakon toga se dao u bijeg.

Ukradeni satovi Foto: MUP

Dva tjedna kasnije, između 31. srpnja i 1. kolovoza, provalio je i u dva apartmana na području Žnjana kojima se koriste strani državljani. I u ovom je slučaju koristio taksi za dolazak do lokacije koju će opljačkati, a ulazio preko balkonskih vrata. Nakon što bi oštetio prozor i otvorio ga, ušao je unutra, a vrata blokirao stolicama kako ih nitko ne bi mogao otvoriti. Tako je ukrao odjeću, parfeme, nakit, odjevne predmete, kozmetiku, tehničku opremu, novčanik s dokumentima i novcem.

Ukradeni nakit Foto: MUP

Splitski i zagrebački policajci otkrili su u ponedjeljak da je Čileanac na putu iz Splita za Zagreb te je uhićen po dolasku.



Materijalna šteta nastala počinjenjem kaznenih djela iznosi više od 800.000 eura.

Ukradeni nakit Foto: MUP

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je muškarac predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.