Teleskopskim palicama izudarali poznatog nogometnog suca: Otkriveni detalji o napadu u Osijeku

Muškarac (43) koji je u petak ujutro brutalno pretučen i ostavljen da leži na cesti u Wilsonovoj ulici u Osijeku je direktor Zračne luke Osijek i bivši nogometni sudac koji je sudio prvu nogometnu ligu, a sada je VAR sudac.

Tihomir Pejin prevezen je u KBC Osijek na liječenje.

Tihomir Pejin Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Stanari ulice vidjeli su napad te alarmirali policiju i hitnu pomoć.

Navodno Pejin svakog jutra trči poznatu dionicu koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu, koja je u blizini osječkog stadiona Gradski vrt. To su, kako piše 24sata, znala i dva maskirana napadača koja su ga jutros dočekala. Kako otkrivaju svjedoci, jedan od njih vozio je romobil i na glavi je imao motorističku kacigu, a drugi je trčao za žrtvom i također je imao masku preko lica.

Kada su ga sustigli, izvadili su teleskopske palice i počeli ga udarati po tijelu. Pejin je pao na tlo, a napadači su ga nastavili udarati nogama.

Ubrzo je vozač automobila koji je onuda prolazio zatrubio i alarmirao susjede, pa su maskirani napadači pobjegli.

Stanari ulice došli su do Pejina, koji je u tom trenutku bio pri svijesti.

Motiv napada zasad nije poznat, a to bi trebala utvrditi istraga policije.