Teleskopskim palicama izudarali poznatog nogometnog suca: Otkriveni detalji o napadu u Osijeku

Muškarac (43) koji je u petak ujutro brutalno pretučen i ostavljen da leži na cesti u Wilsonovoj ulici u Osijeku je direktor Zračne luke Osijek i bivši nogometni sudac koji je sudio prvu nogometnu ligu, a sada je VAR sudac.
Navodno Pejin svakog jutra trči poznatu dionicu koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu, koja je u blizini osječkog stadiona Gradski vrt. To su, kako piše 24sata, znala i dva maskirana napadača koja su ga jutros dočekala. Kako otkrivaju svjedoci, jedan od njih vozio je romobil i na glavi je imao motorističku kacigu, a drugi je trčao za žrtvom i također je imao masku preko lica.
Kada su ga sustigli, izvadili su teleskopske palice i počeli ga udarati po tijelu. Pejin je pao na tlo, a napadači su ga nastavili udarati nogama.
Ubrzo je vozač automobila koji je onuda prolazio zatrubio i alarmirao susjede, pa su maskirani napadači pobjegli.
Stanari ulice došli su do Pejina, koji je u tom trenutku bio pri svijesti.
Motiv napada zasad nije poznat, a to bi trebala utvrditi istraga policije.