FOTOGALERIJA U sudnici pročitano Mlađanovo pismo kumu: "Alo momak, što se ne javljaš?"

Na Županijskom sudu u Varaždinu je u utorak u 9 sati započeo nastavak suđenja višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu (44), prema optužnici podignutoj prošle godine.

Na sud je stigao uz snažne mjere osiguranja, u pratnji interventne i specijalne policije.

Mlađan u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke. Na slobodu bi trebao izaći iduće godine, osim ako ga ne spriječi nova optužnica.

Ovaj put tereti ga se za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Sumnja se da je tijekom boravka u zatvoru tražio od drugog zatvorenika, svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića, da otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega i naštetile mu.

Pričitano pismo

Na sudu je u utorak pročitano pismo koje je Mlađan napisao 23. veljače 2022. svom vjenčanom kumu Bijeliću, koji je također u zatvoru.

"Alo momak, što se ne javljaš? Uzeli su mi sve filmove, bilježnice i materijale koje sam pripremao za knjigu i adresar. Zvala je moja stara tvoju staru desetak puta, ali joj se ne javlja. Uzeli su mi i TV, rekli da će mi vratiti nakon stegovnog postupka. Imam puno vremena pa čitam 'Na rubu pameti' od Krleže. Jesi dobio pare, svi me pitaju da ti se javio kum. Ne znam što se događa s tobom. Nadam se da ćeš dobiti ovo pismo i da ćeš se javiti", stoji u pismu.

Pročitana je i razglednica koju je Mlađan poslao 29. siječnja 2022. iz Požege. "Pozdrav kume, prošlo je već mjesec dana, a od tebe ni slova. Nadam se da je kod tebe sve kako treba i nadam se da ćeš se javiti", napisao je.

Pročitali su i iskaz svjedoka koji je Mlađana teretio za razbojništvo iz 2003. godine. Mlađan je opovrgnuo sve navode, tvrdeći da je Kralj bio uplašen i da je iskaz dao pod prisilom, javljaju 24sata.

Pročitana je i presuda Županijskog suda u Požegi kojom je Mlađan osuđen na pet godina zatvora zbog pljačke ljekarne u Požegi, kao i presude o ubojstvima.

U sudnici su zatim pročitani i zapisnici o privremeno oduzetim predmetima iz Kaznionice u Lepoglavi. Među njima je jedna bilježnica A4 sa ukupno 93 lista ručno ispisanog teksta, sa sedam istrganih listova.

U sudnici je također pročitan iskaz Mlađanove sestrične, koja ga je prijavila policiji, o najmu stana u Zagrebu. U iskazu stoji da je prespavao kod nje, a potom je unajmio stan. Vještaci su naveli da je bio svjestan što radi u vrijeme počinjenja kaznenih djela.

Mlađan je mirno, okružen specijalcima, slušao pročitane zapisnike i iskaze. Zimsku jaknu nije skidao sa sebe.

Serija zločina

Podsjetimo, Mlađan je u siječnju 1998. kao maloljetnik u Petrinji, hicima iz automatske puške ubio svoju vršnjakinju, a mjesec dana kasnije u sisačkom naselju Željezara na identičan način usmrtio je i 63-godišnjeg umirovljenika.

Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg.

Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom.