Zelenski poslao dramatično pismo Trumpu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem je upozorio na sve ozbiljniji nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno sposobnosti obrane od balističkih projektila.

Apel je poslan u trenutku kada Rusija intenzivira masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim valom dalekometnih udara na Kijev.

"Kad je riječ o protuzračnoj obrani od projektila, oslanjamo se na naše prijatelje", stoji u pismu koje je vidio Kyiv Independent u kojem također piše: "Kad je riječ o obrani od balističkih projektila, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Države."

Ukrajinski dužnosnici strahuju da ograničene zalihe zapadnih sustava možda neće izdržati daljnje bombardiranje.

"Stvarno je teško kad je u pitanju protubalistička obrana", rekao je jedan upućeni sugovornik za Kyiv Independent.

Prema istom izvoru, ukrajinska veleposlanica u Sjedinjenim Državama Olja Stefanišina dostavila je pismo Bijeloj kući, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu i ostalim zastupnicima u Kongresu.

"Trenutačna brzina isporuka više ne prati stvarnost prijetnje s kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila", stoji u pismu.

"Ja, u ime ukrajinskog naroda, s poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu angažirani i da nam pomognu osigurati ovaj vitalni instrument zaštite od ruskog terora, Patriot projektile PAC-3 i dodatne sustave, da bismo zaustavili ruske balističke projektile i ostale ruske raketne napade", dodaje se.

Zelenski u svom pismu također navodi da nebo iznad Ukrajine može biti zaštićeno.

"Većinu ruskih projektila moguće je zaustaviti", zaključio je.