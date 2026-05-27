Tragedija kod škole: Dvojica dječaka poginula u naletu automobila

Teška nesreća potresla je jutros stanovnike grada Dinslakena u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. U naletu automobila dvoje je djece smrtno stradalo, dok je još jedno ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila oko 7:45 u ulici Hagenstraße, nedaleko od osnovne škole. Prema prvim informacijama, 47-godišnja vozačica izgubila je kontrolu nad automobilom i naletjela na troje djece koja su bila na biciklima, na putu u školu. Vozilo je nakon udara nastavilo kliziti i potom se zabilo u još tri parkirana automobila.

Hitne službe pružile su pomoć ozlijeđenima na mjestu nesreće, nakon čega su djeca prevezena u bolnice. Zbog težine ozljeda angažirana su i dva helikoptera hitne pomoći. Prema navodima državnog odvjetništva, dvojica dječaka u dobi od 12 godina u bolnici su podlegla zadobivenim ozljedama. Treće dijete nije završilo u bolnici i o njemu brinu roditelji, piše Tagesschau.

Službenici su osigurali i ogradili područje, a sami tijek nesreće još nije potpuno razjašnjen, rekao je glasnogovornik policije. Istraga je u tijeku.