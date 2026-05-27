Bliži se kraj rata? Iran dobio nacrt okvira za memorandum sa SAD-om, objavljeni detalji

Iranska državna televizija objavila je u srijedu da je Teheran dobio nacrt početnog, neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju njihova sukoba.

Prema tom okviru, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule pomorsku blokadu.

Državna televizija navodi da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja brodskim prometom kroz tjesnac u suradnji s Omanom, još nije dovršen te da Teheran neće poduzeti nikakve korake bez "opipljive provjere".

Dodaje se da bi se konačni sporazum, ako se postigne u roku od 60 dana, mogao odobriti kao obvezujuća rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a.

Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji se dogovara, proizlazi iz neizravnih pregovora pokrenutih nakon rata koji je počeo u veljači, pri čemu Pakistan ima središnju posredničku ulogu između Teherana i Washingtona.

Rat je izbio nakon oštre eskalacije između Irana i Izraela ranije ove godine, kada su obje strane razmijenile napade projektilima i dronovima, što je poremetilo brodski promet u Zaljevu i dovelo do vojnog angažmana SAD-a, potaknuvši strah od šireg regionalnog sukoba.