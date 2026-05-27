Mastercard i Bioteka dovode globalni Kids4Tech™ u hrvatske škole

U trenutku kada se obrazovni sustavi diljem svijeta suočavaju s rastućom potrebom za digitalnim i STEM vještinama, a dio djece u Hrvatskoj i dalje nema pristup suvremenim edukativnim sadržajima, Mastercard u partnerstvu s udrugom Bioteka u Hrvatsku donosi Kids4Tech, globalni edukativni program koji djeci približava tehnologiju, digitalne vještine i zanimanja budućnosti. Program, koji je do danas dosegnuo više od 13 milijuna djece diljem svijeta, u Hrvatskoj se provodi u ruralnim sredinama i to kroz Biotekin STEM mobilni laboratorij.

Mastercardov globalni STEM kurikulum se time povezuje s lokalno razvijenim modelom učenja kroz iskustvo – modelom koji Bioteka već godinama provodi u školama diljem Hrvatske.

Kako djeca uče tehnologiju: kroz stvarne uloge i izazove

Od 2023. godine Biotekin STEM mobilni laboratorij je obišao više od 70 škola i uključio više od 13.000 učenika, donoseći znanost i tehnologiju izravno u sredine koje često nemaju pristup laboratorijima, opremi i suvremenim edukativnim sadržajima. Program se temelji na jednostavnom, ali ključnom principu: učenici ne slušaju, nego rade. Umjesto frontalne nastave, provode eksperimente, postavljaju pitanja, testiraju rješenja i sami dolaze do zaključaka, uz mentore koji ih vode kroz proces.

Kako ističe Jelena Likić, predsjednica udruge Bioteka, upravo takav pristup čini razliku: „Djeca najbolje uče kada imaju priliku sama istraživati i donositi zaključke. Kroz STEM mobilni laboratorij vidimo koliko brzo apstraktni pojmovi postaju jasni kada ih povežu s konkretnim iskustvom. Integracijom komponenti Mastercardova Kids4Tech kurikuluma u to iskustvo dodatno unaprjeđujemo pristup te djeci nudimo još suvremeniji i globalno relevantniji STEM program.“

Kako izgleda Kids4Tech u praksi

U središtu programa Kids4Tech nalaze se teme poput algoritama, kibernetičke sigurnosti, umjetne inteligencije, analize podataka, kriptologije i zaštite privatnosti, ali ključna razlika je u načinu učenja. Umjesto pasivnog usvajanja gradiva, učenici kroz radionice aktivno sudjeluju i rješavaju konkretne zadatke: kao kriptolozi, detektivi za otkrivanje prijevara ili podatkovni znanstvenici. Program je organiziran kroz niz interaktivnih STEM stanica, gdje u manjim grupama prolaze kroz različite izazove iz stvarnog svijeta.

Primjerice, učenici kroz simulaciju kriznih situacija, poput poplava, analiziraju podatke i donose odluke o tome gdje je pomoć najpotrebnija – na način na koji se umjetna inteligencija koristi u stvarnim intervencijama. U drugim zadacima uče prepoznati digitalne prijevare te razumjeti kako algoritmi i podaci oblikuju svijet oko njih.

Naglasak nije na točnom odgovoru, nego na procesu – postavljanju pitanja, testiranju ideja i učenju kroz pokušaje i pogreške, čime STEM postaje konkretan i razumljiv.

Fokus na škole kojima je podrška najpotrebnija

Rastuća potreba za digitalnim i tehnološkim vještinama prepoznata je i na razini Europske unije, koja procjenjuje da u ovom trenutku u EU nedostaje čak 2 milijuna STEM stručnjaka . Istovremeno, OECD u svom izvješću upozorava da Hrvatska bilježi sustavni manjak nastavnika STEM predmeta, osobito u ruralnim područjima.

Upravo zato provedba programa u Hrvatskoj usmjerena je na škole iz sredina u kojima ovakvi sadržaji često nisu dostupni, s naglaskom na Panonsku Hrvatsku i područja posebne državne skrbi.

Program će se u 2026. godini provesti u 30 škola diljem Hrvatske, a planira se uključivanje 6 tisuća učenika i više od 360 nastavnika.

„Važno je da ovakvi programi budu dostupni u hrvatskim školama kako bi se smanjio jaz između domaćeg obrazovnog sustava i globalnih trendova te osigurale jednake prilike za razvoj u području STEM-a. Na taj način gradimo temelje za društvo znanja i pripremamo mlade generacije za uspješno sudjelovanje u svijetu koji se ubrzano mijenja“, istaknuo je Zlatko Milić, ravnatelj OŠ Antuna Bauera u Vukovaru.

Globalno znanje u službi lokalnog obrazovanja

„Kids4Tech djeci pomaže razumjeti tehnologiju kroz stvarne primjere i situacije s kojima se mogu poistovjetiti. Upravo takav pristup smatramo ključnim za razvoj vještina koje će im trebati u budućnosti. Kombinacijom globalnog kurikuluma i lokalne ekspertize, ovaj projekt predstavlja važan korak u približavanju STEM-a djeci u Hrvatskoj – ne kao apstraktnog pojma, već kao konkretne, razumljive i dostupne stvarnosti“, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj, dodajući da je posebno važna suradnja s partnerom koji već ima snažno iskustvo rada na terenu i izravan pristup školama.