Dio djece iz autobusa koji se prevrnuo kod Obrovca pušten kući: Doktor objasnio što je s ostalima

Osmero djece i vozač mini autobusa, koji su u utorak ujutro nakon izlijetanja u Bilišanima kod Obrovca zatražili liječničku pomoć, su stabilno. Dio njih pušten je na kućnu njegu. Jedna djevojčica je operirana, a ostali su imali lakše ozljede i tegobe.

Kako je vozilo sletjelo izvan kolnika, zbog čega je došlo do prevrtanja, pokazat će istraga i vještačenje policije koje još uvijek traje.

"Tijekom jutra su uslijedili kontrolni nalazi, koji su zadovoljavajući, i tijekom sutrašnjeg dana ili idućih dana ćemo ponoviti nalaze, a ako to bude u redu, djeca će bit puštena doma", rekao je Nediljko Jović, doktor OB Zadar.

"Istog dana je ravnatelj zatražio dolazak kriznog tima koji je u kontaktu sa školom i kad sve bude spremno, oni su pripremili raspored jer su djeca još izvan nastave, pa će vjerojatno početkom idućeg tjedna razgovarati i s djecom i s roditeljima jer su i jedni i drugi u vidnom šoku bili", kaže Ivan Šimunić, pročelnik za obrazovanje Zadarske županije.