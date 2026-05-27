Drava se na dijelovima može prehodati, stigla i upozorenja: "Dravsko sam dijete, ovakva nikad nije bila"

Vodostaj Drave kod Osijeka ponovno je ekstremno nizak. Jutros je izmjereno -155, što je blizu najnižeg rekorda iz 2022. godine, kada je izmjereno -172 centimetra. Normalan vodostaj za ovo doba godine bio bi oko nule.

Iz Lučke kapetanije pozivaju na redovito praćenje vodostaja i pridržavanja zadanih gabarita, jer na nekim dijelovima Drava se može prehodati. Iz Hrvatskih voda poručuju da klimatske promjene čine svoje, duž cijelog sliva.

"Nikad nije tako bilo, ovdje sam već, dravsko sam dijete, odrastao sam, rođen sam kod Kožare u Donjem Gradu, non-stop sam na Dravi, ovakva nikad nije bila", rekao je Slavko Bulić iz Osijeka.

"Imamo zapravo ili kratka razdoblja s ekstremno visokim vodostajima ili dugačka razdoblja s malovodnim periodom, odnosno niskim vodostajima, a neki normalni vodostaji kao da su iščezli", rekao je Tomislav Kraljević iz Hrvatskih voda Osijek.

Toplinski val koji već danima grije Hrvatsku ne posustaje.

Od istoka pa sve do juga zemlje, građani se već od jutra prže na temperaturi višoj od 30 stupnjeva, pa su mnogi potražili osvježenje u rijeci, moru, ali i debeloj hladovini. Liječnici šalju apel građanima da se drže hladovine, piju puno tekućine, kroničnim bolesnicima poručuju da se drže terapije, a u slučaju slabosti da se odmah jave liječniku.



"Voda je, čuli smo, oko 21, 22 stupnja, to je tman osvježenje fantastično", kaže Tomislav iz Osijeka.

"Jako dobro isplanirati svoje vrijeme u smislu obaveza prema vani, zaključno do 10 sati najduže i popodne iza 17 izlaziti i izlagat se žegama", savjetovao je Tomica Jakobović, zamjenik ravnatelja ZZHM OBŽ.

