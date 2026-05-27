Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: "Prijavili su se obrazovani ljudi, s uredskim poslom"

Vlasnik farme na sjeveru Kine Zuo Xiaoyong šokirao se kada je njegov oglas za posao pastira na udaljenim i surovim travnjacima postao tema dana na društvenim mrežama.

Više od 700 ljudi prijavilo se za dva radna mjesta, a među kandidatima su bili uredski zaposlenici iz gradova koji broje desetke milijuna stanovnika – Šangaja i Chongqinga, tvornički radnici iz cijele Kine, kao i fakultetski obrazovani pojedinci.

Oglas je objavljen krajem travnja i u samo je nekoliko sati prikupio 59 milijuna pregleda na Weibou, kineskoj verziji X-a, uz 21.000 komentara. Ukazao je i na velike probleme na tržištu rada.

"Nisam očekivao da će postati viralan", rekao je Zuo te dodao da je desetina prijavljenih tek završila fakultet, dok su drugi imali dugove, iscrpljujuće industrijske poslove ili su bili umorni od uredske politike. "Čini se da obični ljudi teško pronalaze posao."

Iako se službena nezaposlenost kreće malo iznad pet posto, prikrivena nezaposlenost u Kini raste, a prihodi u privatnom sektoru zaostaju za gospodarskim rastom većinu posljednjeg desetljeća. I radnici u tvornicama i uredski zaposlenici žale se na takozvanu kulturu "996" – rad od 9 ujutro do 9 navečer šest dana tjedno.

Loši uvjeti, niska primanja i visoki troškovi

Analitičari očekuju dodatno pogoršanje zbog rasta troškova potaknutih ratom na Bliskom istoku, a glavni ekonomist ING-a za Kinu Lynn Song rekao je da poslovi u gradovima postaju manje privlačni i sve rjeđi, piše Reuters.

Zuo je tražio pastire, po mogućnosti bračni par, koji bi preko ljeta čuvali 3000 ovaca na pašnjaku od 2000 hektara, a zimi hranili životinje i čistili zatvorene prostore, na temperaturama i do -30 Celzijevih stupnjeva. Za taj posao svaki bi pastir dobivao 8000 juana (oko 1013 eura) mjesečno, što je znatno iznad prosječne gradske plaće u privatnim tvrtkama od oko 6000 juana, uz osiguran smještaj i hranu.

Stručnjaci su rekli da diplomanti elitnih sveučilišta u Šangaju traže slične plaće, ali da im većina prihoda odlazi na najam malih stanova i osnovne troškove života. Zuo, koji posjeduje i 200 goveda, kaže da plaća odgovara težini posla.

"Plaća jest visoka, ali najvažnije je možete li dugoročno raditi i preživjeti zimu", rekao je Zuo. "Ovo nije turizam."

"Želim pobjeći od gradskog života"

Polovica prijavljenih rođena je 1990-ih, rekao je Zuo, a upravo je ta generacija u središtu onoga što kineski radnici nazivaju "prokletstvom 35" – praksu brojnih poslodavaca, uključujući državni sektor, da zanemaruju kandidate starije od 35 godina.

"Želim pobjeći od gradskog života i prestati se nositi sa svim vrstama teških ljudi. Mogla bih uživati u mirnom, izoliranom životu daleko od svijeta", ispričala je 28-godišnja Wu, jedna od prijavljenih na oglas koja inače radi u e-trgovini za oko 1266 eura mjesečno.

Na kraju je Zuo zaposlio četvero pastira, dva bračna para. Svi su rođeni 1980-ih i imaju iskustvo rada na farmi. Iako je još 40 parova ostavio na užem popisu, kaže da neće razmatrati samce ni mlade ljude iz gradova.

"Kod nas možda nećete vidjeti druge ljude cijelu godinu. Može li netko izdržati toliku samoću, to ne znam", rekao je.