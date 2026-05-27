VIDEO Rimčev robotaksi prošao kroz crveno u Zagrebu pa se predomislio

Rimčev robotaksi imao je novu "škakljivu" situaciju u prometu, u kojoj je prvo počeo kočiti na upaljeno žuto svjetlo na semaforu, a zatim prošao kroz crveno pa se zaustavio i na kraju vožnjom unazad maknuo s puta tramvaju.

Riječ je o situaciji koju je snimio jedan naš čitatelj na križanju Avenije Marina Držića i Lastovske ulice, na ulazu u zagrebački kvart Savicu. Čitatelj je situaciju snimio mobitelom, krećući se iz smjera Mosta mladosti prema Savici.

Na snimci se može vidjeti kako robotaksi prvo koči na žuto svjetlo na semaforu, iako vozač ispred robotaksija nije kočio i kontinuirano se kretao kroz križanje. Robotaksi je zatim nastavio kroz križanje, ali kroz već upaljeno crveno svjetlo. Nakon što je počeo ulaziti u križanje, robotaksi se zaustavio i onda se kretnjom unazad maknuo s puta nadolazećeg tramvaja.

Iz snimke se ne može jasno razlučiti što je u čitavoj situaciji bio rezultat vožnje samog algoritma, a što intervencija vozača za volanom robotaksija.

Čitava situacija prošla je bez ikakvih posljedica.

Za objašnjenje toga što se dogodilo zatražili smo i Rimčevu tvrtku Verne, kojoj navedeni robotaksi pripada. O eventualnom odgovoru i pojašnjenju naknadno ćemo izvijestiti.