Stižu promjene kod vašeg obiteljskog liječnika i zubara: HZZO donio odluke koje bi trebale poboljšati uvjete rada

HZZO je izglasao nove mjere kako bi zadržao medicinski kadar, proširio je listu lijekova i donio poseban plan za dežurstva hitne pomoći na ključnim prometnicama tijekom ljeta. Pogledajte što sve donosi novi paket zdravstvenih odluka.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na sjednici Upravnog vijeća povećao je koeficijente za primarnu i dentalnu zdravstvenu zaštitu i uveo nove dijagnostičko-terapijske postupke kako bi se osigurali bolji uvjeti rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
"Izmjene bi trebale osigurati bolje uvjete rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pridonijeti zadržavanju postojećeg kadra i potaknuti dolazak novih zdravstvenih radnika", poručili su u srijedu iz HZZO-a nakon 46. redovne sjednice Upravnog vijeća, održane 26. svibnja.
Na toj su sjednici donesene izmjene odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima opće i obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.
Osnovna vrijednost koeficijenta u tim djelatnostima povećana je s osam na 12 eura, a usklađeni su i elementi prihodovanja, uključujući hladni pogon, glavarinu i dijagnostičko-terapijske postupke (DTP). U djelatnosti opće i obiteljske medicine uvedeni su i novi DTP-i te izmijenjeni postojeći.
Povećana je i osnovna vrijednost koeficijenta u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj), s osam na deset eura, uz usklađivanje elemenata prihodovanja i uvođenje novih DTP-a, stoji u priopćenju.
Na liste lijekova HZZO-a uvršteni su novi lijekovi, kao i generičke paralele već postojećih lijekova.
Upravno vijeće donijelo je i odluku o financiranju dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone.
Za tu je namjenu osigurano gotovo 1,85 milijuna eura, a dežurstva će od 12. lipnja do 20. rujna biti organizirana 24 sata dnevno na 23 punkta uz autoceste i državne ceste.