Stižu promjene kod vašeg obiteljskog liječnika i zubara: HZZO donio odluke koje bi trebale poboljšati uvjete rada

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na sjednici Upravnog vijeća povećao je koeficijente za primarnu i dentalnu zdravstvenu zaštitu i uveo nove dijagnostičko-terapijske postupke kako bi se osigurali bolji uvjeti rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"Izmjene bi trebale osigurati bolje uvjete rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pridonijeti zadržavanju postojećeg kadra i potaknuti dolazak novih zdravstvenih radnika", poručili su u srijedu iz HZZO-a nakon 46. redovne sjednice Upravnog vijeća, održane 26. svibnja.

Na toj su sjednici donesene izmjene odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima opće i obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.

Osnovna vrijednost koeficijenta u tim djelatnostima povećana je s osam na 12 eura, a usklađeni su i elementi prihodovanja, uključujući hladni pogon, glavarinu i dijagnostičko-terapijske postupke (DTP). U djelatnosti opće i obiteljske medicine uvedeni su i novi DTP-i te izmijenjeni postojeći.

Povećana je i osnovna vrijednost koeficijenta u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj), s osam na deset eura, uz usklađivanje elemenata prihodovanja i uvođenje novih DTP-a, stoji u priopćenju.

Na liste lijekova HZZO-a uvršteni su novi lijekovi, kao i generičke paralele već postojećih lijekova.

Upravno vijeće donijelo je i odluku o financiranju dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone.

Za tu je namjenu osigurano gotovo 1,85 milijuna eura, a dežurstva će od 12. lipnja do 20. rujna biti organizirana 24 sata dnevno na 23 punkta uz autoceste i državne ceste.