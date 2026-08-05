Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju

Vrućine i suša uzrokuju probleme i stočarima koji se bore s nedostatkom vode, suhim pašnjacima i padom proizvodnje.

Više od tisuću grla goveda i konja na pašnjacima u Donjoj Gračenici ugroženo je zbog ekstremnih vrućina.

Stočari u problemu, zbog vrućine manje mlijeka i jaja Foto: Dnevnik Nove TV

"Ono što je za ne vjerovati je da u Lonjskom polju nema dubinske vode. Ovo što stoka pije to je površinska voda, to su grabe di je voda topla i nije baš kvalitetna", govori nam Miško Šklempe, stočar iz Donje Gračenice.

Mladunčad često slijedi majku do pojilišta, no zbog isušenih i muljevitih lokacija potraga za vodom nerijetko završava kobno.

Miško Šklempe, stočar, Donja Gračenica Foto: Dnevnik Nove TV

Rješenje pokušali naći bušenjem bunara

"Ove godine smo imali preko deset uginuća mladih životinja koje su se u tom mulju utopile", nastavlja Šklempe.

Kako bi napojili stoku na zajedničkom pašnjaku, stočari svakodnevno trebaju oko 20 kubika vode. Rješenje su pokušali pronaći bušenjem arteškog bunara.

"Prva lokacija nam je bila od 88 metara, gdje nismo našli vodu, druga na 50 metara gdje nismo našli vodu. Da bi na ovoj treći došli na 27 metara i dobili smo nešto vode, ali to je sve premala količina", govori Branko Benčec, još jedan stočar iz Donje Gračenice.

Branko Benčec, stočar, Donja Gračenica Foto: Dnevnik Nove TV

Trava izgorjela na suncu, ostaje tek suhi šaš

Za stoku strahuje i Slaven Kolarić. Trava na pašnjacima već je izgorjela od sunca, a životinjama će uskoro ostati tek suhi šaš.

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"U mljekarskoj proizvodnji daju manje mlijeka zbog tog stresa. Ovdje je veća potrošnja vode, manji prirast, manja konverzija hrane. Konji slabije jedu, preživljavaju, povlače se u plandišta u hladovinu", objašnjava Kolarić.

Ni u drugom dijelu zemlje situacija nije ništa bolja. U selu Prozor pokraj Otočca ovce na ispašu izlaze u zoru kako bi izbjegle najveće dnevne vrućine.

Stočari u problemu, zbog vrućine manje mlijeka i jaja Foto: Dnevnik Nove TV

Sušom i temperaturama pogođene i ovce i perad

"Popiju do 150 litara pa možda i jače dnevno. Ovce su izmorene isto k'o i mi ljudi, iscrpi ih to. Prinos je manji nego inače", govori uzgajivač ovaca iz Prozora Marko Klobučar.

Velike vrućine mogu uzrokovati toplinski stres i kod peradi.

prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Agronomski fakultet Zagreb Foto: Dnevnik Nove TV

"Možemo očekivati da će visoke temperature dovesti do znatnog pada nesivosti. Za očekivati je negdje 20 do 30 posto da bi kokoši manje nesle jaja od uobičajenoga", objašnjava prof.dr.sc. Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.