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Očaj stočara

Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju

PišeElvira Gašparović, DNEVNIK.hr, 05. kolovoza 2026. @ 20:00 komentari
Stočari u problemu, zbog vrućine manje mlijeka i jaja
Stočari u problemu, zbog vrućine manje mlijeka i jaja Foto: Dnevnik Nove TV
Više od tisuću grla goveda i konja na pašnjacima u Donjoj Gračenici ugroženo je zbog ekstremnih vrućina.
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