Nakon višemjesečnih prijepora Janaf i MOL potpisali važan ugovor

Jadranski naftovod (Janaf) u četvrtak je izvijestio da je s MOL-om sklopio ugovor o transportu 2,05 milijuna tona sirove nafte tijekom cijele 2026. godine.

Janaf i MOL Grupa završili su proces potpisivanja ugovora o transportu 2.050.000 tona sirove nafte sustavom Janafa za razdoblje od 1.1. do 31.12.2026. godine po načelu puno za prazno, kojim su potvrđeni i utvrđeni svi elementi ugovornog odnosa koji je započeo s realizacijom od 1.1.2026. godine, kaže se u Janafovoj obavijesti.

Načelo puno za prazno (eng. Take or Pay), znači da kupac plaća ugovoreni kapacitet transporta bez obzira na to je li ga stvarno iskoristio.

Tijekom pregovora između Janafa i MOL Grupe o novom ugovoru, MOL je više puta izrazio nezadovoljstvo cijenom Janafovih usluga ocjenjujući ih previsokima, a osporavao je i Janafove tehničke mogućnosti tvrdeći da je Janaf nepouzdan partner za podmirivanje potreba MOL-ovom rafinerija.

Janaf je odbacio MOL-ove optužbe ističući da cijene oblikuje transparentno i jednako za sve korisnike naftovoda te da cijena ovisi o duljini dionice i ugovorenim količinama nafte. Zakup većih kapaciteta snizilo bi cijenu transporta, isticao je Janaf.

Pregovori Janafa i MOL-a imali su i političku dimenziju.

Naime, nakon odluke Ukrajine da ograniči tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba, pri čemu je Hrvatska postala alternativni pravac, iz vlade tadašnjega mađarskog premijera Viktora Orbana stizale su optužbe na račun Hrvatske za ratno profiterstvo i iskorištavanje činjenice da je Mađarskoj zbog sankcija Rusiji znatno otežana kopnena dobava ruske sirove nafte.

Hrvatska vlada i Ministarstvo gospodarstva te optužbe su odbacili ističući da se Hrvatska vodi komercijalnim načelima, u duhu međusobne suradnje i pomoći.