Afganistanac koji se autom zaletio u ljude i ubio majku i kćer dobio doživotnu kaznu zatvora

Afganistanac koji se u veljači prošle godine automobilom zaletio u ljude okupljene na sindikalnom prosvjedu u Münchenu i pritom usmrtio dvije te ozlijedio 40 osoba, osuđen je u četvrtak na doživotnu zatvorsku kaznu.

"Farhad Noori svjesno je usmjerio svoj automobil u kolonu i pritom iskoristio činjenicu da sudionici povorke, među kojima je bilo mnogo djece i mladih, nisu očekivali napad", rekao je predsjednik sudskog vijeća Visokog pokrajinskog suda u Münchenu.

U napadu su poginule 40-godišnja majka i njezina dvogodišnja kći, a 40 osoba je ozlijeđeno.

Sud je ustvrdio posebnu težinu krivnje, što isključuje puštanje iz zatvora nakon 15 godina, što je inače pravilo kod doživotne kazne.

Danas 25-godišnji Noori kao 15-godišnjak je 2016. došao kao izbjeglica u Njemačku. Prema mišljenju suda, radi se o osobi sa "smanjenim osjećajem vrijednosti" koji je izlaz potražio u radikalizaciji.

Noori je tijekom suđenja više puta pokazivao uzdignuti kažiprst, što je simbol Islamske države. Tijekom suđenja nije se izjasnio o motivima napada.