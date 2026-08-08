Evo o čemu su razgovarali Vučić i Zelenski: Jednu temu preskočili

Srbija i Ukrajina uzajamno će se podržavati na europskom putu, obostrano poštivajući teritorijalni integritet i suverenitet, nastojeći da unaprijede ekonomsku suradnju i postignu sporazum o slobodnoj trgovini, poruke su nakon razgovora predsjednika Voldimira Zelenskog i Aleksandra Vučića u subotu u Beogradu.

Zelenski je u petak doputovao u prvi službeni posjet Srbiji predvodeći državnu delegaciju u razgovorima dviju strana, a poslije sastanka s Vučićem na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji istaknuli su kao ključne teme bilateralne suradnje infrastrukturne projekte, energetiku, rudarstvo i pojoprivredu, naglasivši rad na sporazumu o slobodnoj trgovini do kraja ove godine, te konkretnu humanitarnu pomoć Srbije, poglavito u poslijeratnoj obnovi Ukrajine.

Vojnu suradnju nisu spominjali.

Nismo razgovarali danas ni o kakvoj vojnoj suradnji, ustvrdio je Vučić. Šta će biti kada se rat završi - to je druga stvar, dodao je srbijanski predsjednik.

Vučići na nedavnom samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju o osudi ruske agresije na Ukrajinu.

Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i potpisnica je dosadašnjih deklaracija u Ujedinjem narodima od početka rata, ali se odbija pridružiti međunarodnim sankcijama Moskvi zbog invazije na Ukrajinu koju Kremlj službeno naziva "specijalnom vojnom operacijom".

Naglasivši da će se zajedno raditi na sporazumu o slobodnoj trgovini s Ukrajinom, Vučić je ponovio obećanje Zelenskom da će Srbija obnoviti jedan grad u Ukrajini.

Zelenskij je rekao da će Kijev cijeniti podršku Srbije u poslijeranoj obnovi u energetici, zdravstvu, sustavu opskrbe.

On je je istaknuo da Ukrajina nema vremena za euroskepticizam i da njezin narod zna šta želi i gdje želi biti u budućnosti, ocijenivši da će se Srbija i Ukrajni partnerski podržavati na europskom putu.

"Ne vjerujem da će svi Europljani biti blagonakloni prema članstvu Ukrajine, a ne vidim ni mogućnost da se to realno provede u djelo, rekao je Vučić i poručio da Srbija, bez obzira na to što je mnogo ranije počela pregovore o članstvu, Ukrajini nikad neće praviti problem za prijem u Uniju.

Zelenski je i u Beogradu rekao da je Ukrajini neophodna vojna pomoć svijeta i da je očekuje, ali je ocijenio kako "neke zemlje u tome imaju ograničenja".

Dvije zemlje potpisale su u subotu memorandum o razvoju suradnje u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane.