Autom pokosio bicikliste u Italiji: Vratio se i još jednom se zabio u njih

Četiri osobe su ozlijeđene, od čega jedna ima po život opasne ozljede, nakon što se muškarac dva puta namjerno zabio u skupinu biciklista.

Skupina od šestero biciklista rekreativaca u subotu je vozila od mjesta Lanzo Torinese prema Coassolu u Italiji kada je bezazlena svađa prerasla u tragediju.

Vozač automobila vozio je iza njih neprestano trubeći, a kada ih je pretekao jedan od biciklista raširio je ruke negodujući zbog ponašanja vozača. Situacija je u svega nekoliko sekundi eskalirala, piše Corriere della sera.

Muškarac je naglo zakočio i krenuo voziti unatrag te se zaletio u cijelu skupinu. Nakon toga je pokušao pobjeći, ali je vidio da su za njim krenuli biciklisti koji su izbjegli prvi nalet, pa je okrenuo vozilo i ponovno se zaletio u njih.

Zbog nesreće su reagirali hitna pomoć i policija, a morao je biti poslan i medicinski helikopter. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Vozač automobila je priveden na ispitivanje, a tereti ga se za pokušaj ubojstva i više kaznenih djela nanošenja tjelesnih ozljeda u prometnoj nesreći.