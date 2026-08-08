Grenland je nemoćan, a strojevi su već tamo, otkriven projekt od bilijun dolara: Trump poslao znakovitu poruku

Američka naftna kompanija povezana s Donaldom Trumpom priprema se za bušenje nafte na udaljenom području Grenlanda, iako od lokalnih vlasti još nije dobila dopuštenje.

Dok američki predsjednik ponovno prijeti preuzimanjem tog golemog arktičkog teritorija, na istočnu obalu Grenlanda posljednjih je dana dopremljena oprema potrebna za bušenje.

To je potaknulo grenlandsku vladu da izda "snažno upozorenje" da za iskrcavanje opreme nije izdano nikakvo odobrenje: "Sve buduće logističke aktivnosti moraju se najaviti i odobriti u Upravi za mineralne resurse prije nego što se provedu".

Dva dana poslije Trump je objavio novu prijeteću poruku na Truth Socialu, uz fotografiju na kojoj se nadvija nad grenlandskim selom.

Trump prijeti Grenlandu Foto: Truth Social/Screenshot

Čelnici tvrtke Greenland Energy iz Teksasa, osnovane prošle godine, tvrde da bi se ispod područja Jameson Land moglo nalaziti sirove nafte u vrijednosti od bilijun dolara. Najavili su da će potrošiti 60 milijuna dolara na bušenje dviju bušotina kako bi to utvrdili, piše The Guardian.

Greenland Energy angažirao je Phila McGrawa, poznatijeg kao Dr. Phil, istaknutog desno orijentiranog bivšeg televizijskog voditelja koji je bio član Trumpove komisije za vjerske slobode, da snimi dokumentarnu seriju koja će "zabilježiti misiju ovih modernih divljih istraživača".

Za direktora je imenovan i bivši pripadnik američke mornarice koji radi na projektu"Zlatne kupole" sustavu proturaketne obrane za koji Trump tvrdi da je kontrola nad Grenlandom "od vitalne važnosti".

Lažne tvrdnje iz SAD-a i velika odluka za vladu Grenlanda

Larry Swets, predsjednik Greenland Energyja i jedan od najvećih dioničara, očito ima pristup Trumpovu krugu. Rekao je da naftni projekt "nije povezan s američkom aneksijom".

Nakon što je predstavnik kompanije na sastanku s lokalnom zajednicom u Jameson Landu u lipnju netočno tvrdio da je dobiveno dopuštenje za iskrcavanje opreme za bušenje, Swets je rekao: "Naš entuzijazam zbog projekta doveo je do toga da smo se izrazili na način koji je stvorio zabunu."

No već sljedećeg mjeseca stanovnici tog rijetko naseljenog područja primijetili su tegljač kako približava baržu obali i iskrcava desetak kontejnera.

"Cilj je bio dopremiti opremu na Nunap Qeqqa [Jameson Land] u sklopu planiranog istražnog bušenja nafte", navela je grenlandska vlada u priopćenju.

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Danski istraživački portal Danwatch objavio je da je čelnik brodarske tvrtke potvrdio kako je isporuka bila namijenjena Greenland Energyju.

Kompanija je u pismu dioničarima navela da su "nedavni sastanci na visokoj razini između vodstva projekta i grenlandskih regulatornih i nadzornih tijela bili konstruktivni" te da su i dalje ohrabreni napretkom koji se ostvaruje prema dobivanju preostalih odobrenja potrebnih za bušenje.

Dodali su da će se, nakon tih razgovora, zasad raditi na samo jednoj bušotini.

Grenlandska vlada poručila je da zasad neće tražiti uklanjanje opreme, ocijenivši da bi takav zahtjev bio pretjeran. Dodala je da je zahtjev za odobrenje još u postupku.

Pred čelnicima je sad osjetljiva odluka - mogli bi odobriti bušenje nafte, iako se čini da se planirane bušotine nalaze unutar zaštićenog područja obuhvaćenog Ramsarskom konvencijom o močvarama. Odbiju li zahtjev, strahuju neki, Trumpu bi dali povod za nastavak njegove imperijalističke politike.

Predstavnik Greenland Energyja rekao je da bi brod s 300 kontejnera njihove opreme za bušenje trebao isploviti iz Kanade 12. rujna. Bušenje bi trebalo početi u listopadu.